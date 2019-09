Ados: ‘Türkçe rap popüler olmadan önce de vicdanlıydı’

Susamam şarkısının çıkmasının ardından sosyal medyada “Türkçe rap ayağa kalktı, vicdanların sesi oldu” şeklinde birçok yorum yapıldı. Hatta kimi sosyal medya kullanıcıları, rock müzisyenleri ile rap müzisyenlerini karşılaştırdı. Bu yorumlar çoğu kişi tarafından tepki çekti. Zira, rap ve rock müziğin tarihine hakim olan kişiler, aslında çoğu sanatçının daha önce de toplumsal konularla ilgili duyarlı olduğunu ve birçok şarkı seslendirdiği vurguladı.

’20 KİŞİ TOPLANINCA DİKKAT ÇEKEBİLDİK’

Şarkıda ‘kuraklık’ kısmı ile ilgili bölümü seslendiren rapçi Ados (Adem Oslu) da, bu yönde bir açıklama yaptı. Eskiden de bazı problemleri ve sorunları şarkılarında dile getirdiklerini ifade eden Ados’un açıklaması şöyleydi:

“Biz hep sorunları dile getirdik, 20 kişi toplanınca dikkat çekebildik. Reklam olmasın diye paylaşmayacağım ama hepimizin kadın şiddeti, doğa, adalet, medya vs. her konuda söylemleri var. Albümlerimizde, düetlerimizde. her yerde. Türkçe rap popüler olmadan önce de vicdanlıydı.”