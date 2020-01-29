AHBAP’tan depremzedelere büyük yardım

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü 6,8 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından zarar gören insanların yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile ilk andan itibaren depremzedeler için çalışmaya başladı.

Levent, depremin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 380 bin TL’lik bir destekte bulunacaklarını açıklamıştı. Levent’in bu açıklamasının ardından AHBAP’a yardım yağdı. 1,5 milyon TL toplandığını açıklayan Levent, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yardımların nasıl değerlendirildiğini anlattı.