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AHBAP’tan depremzedelere büyük yardım
AHBAP’tan depremzedelere büyük yardım
Haluk Levent, AHBAP çatısı altında Elazığ'daki depremzedeler için 1,5 milyon TL topladıklarını açıkladı.
Kültür Sanat 29 Ocak 2020 - 14:17

Elazığ’da geçtiğimiz cuma günü 6,8 şiddetinde gerçekleşen depremin ardından zarar gören insanların yaralarını sarmak için tüm Türkiye seferber oldu. Haluk Levent, kurucusu olduğu AHBAP ile ilk andan itibaren depremzedeler için çalışmaya başladı.

Levent, depremin ardından yaptığı açıklamada yaklaşık 380 bin TL’lik bir destekte bulunacaklarını açıklamıştı. Levent’in bu açıklamasının ardından AHBAP’a yardım yağdı. 1,5 milyon TL toplandığını açıklayan Levent, Twitter hesabından bir açıklama yaptı ve yardımların nasıl değerlendirildiğini anlattı.

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