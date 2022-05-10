Ahmet Say yaşamını yitirdi

Piyanist Fazıl Say'ın babası müzik yazarı, müzik eğitimcisi ve edebiyatçı 87 yaşında Ahmet Say hayatını kaybetti.

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Çeşitli ödüller kazanan beş edebiyat eserinin ve konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı Ahmet Say, yaşamını yitirdi.

1935 yılında İstanbul’da, Kadıköy’de doğan Say, küçük yaşta piyano eğitimine başladı. İstanbul Erkek Lisesi’ni bitiren Say, 1946’da İstanbul Belediye Konservatuvarı’na girdi. 1950’de konservatuvarı terk etti.

1954 yılında basın-yayın eğitimi almak için Almanya’ya gitti. Türkiye'ye döndüğünde Bingöl’de üç yıl öğretmen, halk eğitimcisi ve folklorcu olarak çalıştı. Bu dönemde türkü, ağıt ve masallar derledi, halk dansları toplulukları kurdu ve çocuk toplulukları yetiştirdi.

DARBEDEN SONRA HAPİS YATTI

1967’de Türk Solu dergisinin yazı işleri müdürü olan Say, 12 Mart darbesi döneminde 17 ay hapis yattı. Hapisten çıktıktan sonra Kocakurt romanını yazdı (1976). 1977’de ise Cemal Süreya, Vecihi Timuroğlu, Ragıp Gelencik, Demir Özlü, Ali Püsküllüoğlu ile aylık Türkiye Yazıları'nı çıkarttı. 1980’den başlayarak kendisini bütünüyle müzik yazarlığına verdi.

Konservatuvarlar ile üniversitelerin müzik bölümlerinde temel eser olarak okutulan müzik kitaplarının yazarı olan Ahmet Say, “Kamil'in Atı” adlı öykü ile 1970 yılında TRT Ödülleri Öykü Yarışması'nı, 1974 yılında Yeni Adımlar Dergisi'nin açtığı Sabahattin Ali Hikâye Yarışması Birincilik ödülü, Antalya Film Festivali Öykü Yarışması Mansiyon ödülü, 28. Ankara Uluslararası Film Festivali “Sanat Çınarı Ödülü”nü kazandı.

“Kocakurt” adlı romanı ile 1975 Milliyet Yayınları Roman Yarışması'nda basılmaya değer ürünler arasında yer aldı.

FAZIL SAY: ÜZÜNTÜM SONSUZ

Edebiyatçılar Derneği kurucu üyelerinden olan Ahmet Say, piyanist Fazıl Say'ın da babası.

Fazıl Say, Ahmet Say’ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu:

“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…”