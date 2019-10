‘Ali Can’, Amerika’da festival kitabına girdi

Yıllar önce bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika’da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan Yusuf Yıldız, ‘Not That Illegal’ oyunu ile 17 yıldır New York’ta düzenlenen The Strawberry One-Act Festival’inde finale kaldı. En iyi oyun adayı olan Yıldız, "Not That Illegal"i 7-9 Şubat'ta New York'ta sahnelemeye hazırlanıyor.