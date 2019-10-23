‘Ali Can’, Amerika’da festival kitabına girdi

Yıllar önce bilgisayar mühendisi olarak gittiği Amerika’da oyunculuk ve senaristliğe yoğunlaşan Yusuf Yıldız, ‘Not That Illegal’ oyunu ile 17 yıldır New York’ta düzenlenen The Strawberry One-Act Festival’inde finale kaldı. En iyi oyun adayı olan Yıldız, "Not That Illegal"i 7-9 Şubat'ta New York'ta sahnelemeye hazırlanıyor.

“Not That Illegal” isimli oyunun 20 dakikalık kısa versiyonuyla Eylül ayında New York'ta finale kalan Yusuf Yıldız, festivalin kurucusu ve sanat yönetmeni Van Dirk Fisher önderliğinde iki aşamalı elemeye tabi tutulan oyunlar arasında dikkat çekti. En İyi Oyun dalında da aday olan “Not That Illegal” finale kalan dört projeden biri oldu.

Yarışmada yer alan ilk Türk tiyatro yazarı olan Yusuf Yıldız, oyunlar arasında hem yazar, hem yapımcı, hem de başrol oyuncusu olan tek isim oldu. Oyun, festivalin organizatör kuruluşu olan Riant Tiyatrosu'nun yayınladığı ‘Strawberry Festival'in En İyi Oyunları' isimli oyun kitabına dahil olmaya hak kazandı. Riant Tiyatrosu bünyesinde 7, 8 ve 9 Şubat'ta yeniden ‘Not That Illegal' oyununu sergilemeye hazırlanan Yıldız, “Festivale Amerika'nın yanı sıra Avrupa ülkeleri ve Türkiye'den de katılım oldu. Amerikalılar Ali Can'ı çok sevdi! Yazar olarak da en iyi oyun ödülüne aday gösterilen bir oyunum olmasından dolayı gururluyum. Festival sırasında tiyatro eleştirmeleriyle güzel ilişkiler kurdum. Tiyatro dünyasında inşallah güzel projelerim var” dedi.

“Not That Illegal” oyununun konusunda Amerika'da Türk göçmen Ali Can'ın 10 yıl Amerika'da yaşamasının ardından yakın arkadaşının ikna etmesiyle Amerika Birleşik Devletleri Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri’ne (USCIS) karşı yaptığı riskli plan anlatılıyor.