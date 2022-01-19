Amerika’daki sınıfsal karışıklık edebiyata da yansıdı: Damızlık Kızın Öyküsü yasaklılar listesinde

Irk ve cinsel istismar gibi konuları ele alan kitaplar, Cumhuriyetçilerin önderlik ettiği bölgelerdeki okullarda iptal kültürünün hedefi haline geldi.

Sozcu.com.tr

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İptal kültüründen etkilenen son yazarlardan biri de kadınlara yönelik şiddetli baskıyı anlatan ve televizyona dizisi olarak da uyarlanan distopik roman Damızlık Kızın Öyküsü’nün (The Handmaid’s Tale) yazarı Margaret Atwood oldu.

Amerika’da yaşanan sınıf çatışmaları son yıllarda artmaya devam ederken iptal kültürünü de ortaya çıkardı. Çatışma genellikle ırkçılığın toplumda derinden kök saldığı fikri üzerinden devam ediyor.

American Library Association’ın (AMA) entelektüel özgürlük ofisi direktörü Deborah Caldwell-Stone, Axios haber sitesine 20 yılda bu kadar çok kısa sürede bu kadar çok sorunun oluştuğuna tanık olmadığını söyledi.

KİTAPLAR YASAKLANIYOR

Mayıs 2020’de Minneapolis’te beyaz bir polis memuru tarafından öldürülen siyah bir adam olan George Floyd ile ırkçılığa karşı daha fazla durulması gerektiği konuşulurken, ülkenin birçok bölgesinden ebeveyn itiraz etti.

Pennsylvanialı bir veli geçen yıl York ilçesinde bir okul yönetim kurulu toplantısında “Kızımın beyaz olduğu için suçluluk duyarak büyümesini istemiyorum” dedi. 2020’de ezici çoğunlukla Donald Trump’a oy veren genel olarak varlıklı olan ilçeye Cumhuriyetçi yetkililer hakim. Tartışma, ırkçılıkla ilgili referanslar içeren kitapların yasaklanmasına neden oldu.

Ekim ayında da Teksas’taki okul bölgesinde 400 yerel ebeveynin bir dilekçe imzalamasının ardından Jerry Craft’ın, okulda ırkçı istismara maruz kalan iki siyah çocuğun deneyimlerini anlatan iki kitabı yasakladı.

YASAKLAR SANSÜR ANLAMINA GELİYOR

Yasaklar o zamandan bu yana bozulsa da eleştirmenler, okul bölgelerinin politikacıların baskısı altına girdiğini ve eylemin sansür anlamına geldiğini savunuyorlar. Ülkenin bazı bölgelerinde önerilen yasaklar; cinsel istismar, genç yaşta hamilelik ve uyuşturucu kullanımı gibi konuları gündeme getiren çocuk romanlarının kaldırılmasına neden olacak.

Kasım ayında, Virginia’daki Spotsylvania ilçe okul yönetimi, bir ebeveynin LGBTQ temalarıyla ilgili endişelerini dile getirmesinin ardından personele cinsel içerikli kitapları kütüphanelerden kaldırmalarını emretti.

Damızlık Kızın Öyküsü, genellikle şiddet içeren ve cinsel içerikli olması nedeniyle yasaklarla ilgili sık sık gündeme gelmeye başladı. Associated Press’e konuşan 82 yaşındaki Atwood, “Bir yazarsanız ve herkes sizi seviyorsa, yanlış bir şey yapıyorsunuzdur. İncil, Shakespeare, John Bunyan, Lord Byron, Emily Brontë, Flaubert, James Joyce, Nawal el Saadawi, Angela Carter ve daha birçoklarıyla birlikte olmaktan mutluyum. Şanslıyım, demokraside yaşıyorum, yani en azından hapiste değilim veya uçaktan atılmıyorum.”

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