Anne Hathaway, Christopher Nolan’ın sandalyelerden nefret ettiğini söyledi

The Dark Knight Rises ve Interstellar filmlerinde Christopher Nolan ile birlikte çalışan Anne Hathaway, insanların çalışmasını engellediğini düşündüğü için Nolan'ın sette sandalye kullanılmasına izin vermediğini açıkladı.

Ünlü oyuncu Anne Hathaway, Hugh Jackman ile bir araya gelip Variety dergisine röportaj verdi. Hathaway, Interstellar ve The Dark Knight Rises filmlerinde birlikte çalıştığı Christopher Nolan’ın ilginç çalışma tarzı hakkında konuştu.

Şu sıralar yeni filmi Tenet ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Nolan’ın oldukça farklı bir çalışma tarzı olduğunu dile getiren Hathaway, insanların çalışmasını engellediğini düşündüğü için Nolan’ın sette sandalyeye izin vermediğini açıkladı. Ayrıca Nolan’ın film setlerinde cep telefonu kullanılmadığını da sözlerine ekledi.

Hathaway, “Chris, setlerinde sandalyeye izin vermez. Bunu yapmasının nedeni eğer sandalyen varsa insanlar otururlarsa, kimse çalışmaz. Demek istediğim büyüklük, hırs, teknik beceri ve duygu açısında bu inanılmaz filmlere sahip, filmleri hep zamanında önce ve bütçenin altında biter. Bence bunun sandalyeyle bi ilgisi olmalı” dedi.