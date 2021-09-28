Atari’nin yaratıcısı da NFT dünyasında

Video oyunu şirketi Atari'nin kurucusu Nolan Bushnell, nostaljik atari makinesi tasarımlarına dayanan özel bir Atari koleksiyonunu dijital dünyada yayınlamaya hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Atari ve Chuck E. Cheese’in kurucusu yakında bir NFT yayınlamaya hazırlanıyor. 1970’lerde elektronik oyunların babasını dünyaya kazandıran Bushnell, 20’den fazla şirket kurdu. Şimdilerde ise NFT ile ilgileniyor. Bushnell, beş yıla yakın bir süredir kripto ile çok ilgilendiğini, ancak kriptoda gerçek bir yatırımcı haline gelmediğini belirtiyor. Ancak Pong ve Computer Space gibi ikonik oyunlar, NFT dünyasına giriyor.

Arcade OG serisi, atari makinelerinin 3D görüntüleri şeklinde geliyor ve kısa bir video olarak görüntüleniyor. Ayrıca, artırılmış gerçeklik ile de görüntülenebilecek ve sahiplerinin makineleri gerçek dünyada herhangi bir yere kurmalarına olanak tanıyacak. Koleksiyon, Bushnell ve kreasyonları Iron Man 2 gibi filmlerde yer alan 3D tasarımcı Zai Ortiz’in iş birliği olarak geliyor.

Bloomberg’in haberine göre, projedeki bazı parçalar herkesin satın alması için sunulacak ve fiyatları sabitlenecek. Ancak, diğerleri özel olacak ve yalnızca en yüksek teklif veren kişiye ait olacak. Makersplace lansmanının 12 Ekim’de saat 15:30’da (PST) yapılması planlanıyor.

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