Bakanlık geri adım attı… Müzik korolarından ‘Türk’ ismi kaldırılmayacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın “olur” verdiği önergeyle Elazığ'daki Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü “Elazığ Kürsübaşı Müzik Topluluğu Müdürlüğü”, Şanlıurfa'daki Devlet Türk Halk Müziği Korosu “Şanlıurfa Sıra Gecesi Müzik Topluluğu”, Diyarbakır'daki Devlet Klasik Türk Müziği Korosu “Diyarbakır Medeniyetler Müziği Korosu”, Edirne'deki Devlet Türk Müziği Topluluğu “Edirne Rumeli Müzikleri Topluluğu” olarak değiştirildiğini açıklamıştı. Bakanlığın müzik korolarındaki “Türk” isminin kaldırıldığına dair açıklaması sonrasında gelen tepkilerin ardından yeni bir açıklama yaparak müzik korolarından Türk ibaresinin kaldırılmadığını açıkladı.

“DÖRT SANAT BİRİMİ İKİ MÜDÜRLÜK ALTINDA BİRLEŞTİRİLMİŞTİR”

Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Mali Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi;

“Uluslararası sanat çevrelerinde önemli birer marka olmaya aday İstanbul Atatürk Kültür Merkezi ile Ankara Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonlarının kültür hayatımıza kazandırılması, burada faaliyet gösterecek sanat birimlerimizde düzenleme yapılması çalışmalarını hızlandırmıştır.

Bu çalışmada, mevcut sanatçı kaynağımızın en etkin şekilde kullanımı ve birimlerimizin sanatsal birikimlerinden asgari düzeyde faydalanılması öncelikli hedeflerimiz arasındadır. Bu kapsamda, İstanbul'da aynı çatı altında daha etkin faaliyet göstereceği düşünülen dört sanat birimi iki Müdürlük altında birleştirilmiştir. Sanatçı kaynağının etkin kullanımı ve sanatsal bilgi ve birikimlerinden asgari düzeyde faydanılması için İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu kendi ismiyle de faaliyette bulunacak şekilde Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu Müdürlüğü çatısı altına alınmıştır.

Tanıtım faaliyetlerinde dünden bugüne önemli bir rol üstlenen Devlet Halk Dansları Topluluğu, uluslararası bir markamız olacak İstanbul Atatürk Kültür Merkezinde faaliyetlerine devam etmek üzere İstanbul’a taşınmıştır. Ankara’da bulunan Türk Dünyası Müzik Topluluğu’nun bünyesinde halk danslarını da barındıracak bir düzenleme yapılmıştır.”

“TÜRK İBARESİ KALDIRILMAMIŞTIR”

Müzik korolarından “Türk” ibaresinin kaldırılmadığını da değinen Kültür ve Turizm Bakanlığı, “Bununla beraber, Bakanlığımız Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı 26 sanat birimi bulunmaktadır. Bunlardan altısı senfoni orkestrası, biri çoksesli koro ve biri de Devlet Halk Dansları Topluluğu'dur.

Bu birimlerimizin dışında kalan 18 sanat birimimizin isminde, kuruldukları günden bu yana, “Türk Halk Müziği” veya “Klasik Türk Müziği” gibi icra ettiği müzik türüne göre isminde “Türk” ibaresi yer almaktadır ve bu ifadelerin hiçbiri kaldırılmamıştır. Yürüttüğümüz çalışma ile sanat birimlerimizin niteliksel ve niceliksel yönden kültürümüze daha çok hizmet etmeleri amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesinde yer alan “Sıra Gecesi” ve “Kürsübaşı Sohbetleri” başta olmak üzere bulundukları bölgedeki kültürel değerler konusunda ihtisaslaşmaları amaçlanmış ve bu değerlerimize yeni düzenlemede yer verilmiştir. Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu'nda da “Türk” ibaresi aynı şekilde korunmuştur. Ayrıca belirtmek gerekir ki, yapılan çalışmalarda hiçbir sanatçımız veya sanat birimimizde çalışan idarî personelimizin herhangi bir hak kaybı kesinlikle olmayacaktır” ifadeleri kullanıldı.

Kültür Bakanlığı'nın açıklamış olduğu sanat birimleri ve isimleri ise şöyle;

1- Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu,

2- Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

3- Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu,

4- Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu,

5- İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu,

6- İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu,

7- İstanbul Devlet Türk Halk Müziği ve Modern Folk Müziği Araştırma ve Uygulama Korosu,

8- İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

9- İzmir Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu,

10- Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu,

11- Mersin Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

12- Bursa Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

13- Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosu,

14- Sivas Devlet Türk Halk Müziği Korosu,

15- Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu,

16- Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu,

17- Diyarbakır Devlet Klasik Türk Müziği ve Medeniyetler Korosu,

18- Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu

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