Baykal Saran Tiyatro Ödülü Kutay Sungar’ın oldu

Türk tiyatrosunun değerli sanatçılarından Baykal Saran'ın anısına düzenlenen Baykal Saran Tiyatro Sanatçısı Ödülü'nün bu yılki sahibi belli oldu. 2018-2019 sezonunda ödül, ‘Siyahlı Kadın' oyunundaki başarılı yorumuyla Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Kutay Sungar'ın oldu. Sungar, Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde geçtiğimiz Pazartesi günü düzenlenen özel temsilin ardından gerçekleşen törenle ödülünü aldı. Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, İsmet İnönü’nün kızı İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker ile birlikte seçici kurul üyeleri Devlet Tiyatroları Eski Genel Müdürü Lemi Bilgin, Atilla Sav ve Selçuk Yöntem'in yanı sıra pek çok tiyatro oyuncusu katıldı.

Kutay Sungar, “Zaten aktör dediğin nedir ki? Oynarken varızdır. Yok olunca da sesimiz bu boş kubbede bir hoş seda olarak kalır, bir zaman sonra da unutulur gider. Olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olur kalırız” tiradını anımsatarak başladığı konuşmasında, “Çankaya Köşkü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün masasında büyük önderin ‘Bizden ne istersiniz?’ sorusu üzerine ‘Efendim konservatuvar’ cevabını veren, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın, Tatbikat Sahnesi'nin ve sonunda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Tiyatroları'nın kuruluşuna ön ayak olan Muhsin Ertuğrul'un unutulup gittiğini, 100 yıl önce Türk kadınının adını bir daha silinmemek üzere sahneye yazan Afife Jale'nin bu boş kubbede bir hoş seda olarak kaldığını, kuşaklarca oyuncu yetiştirmiş, oynadıkları rollerle seyircinin gönlünü fethetmiş Ergin Orbey'in, Ecder Akışık'ın, Erol Kardeseci'nin, Kerim Afşar'ın, Macide Tanır'ın, Tarık Ünlüoğlu'nun olsa olsa eski program dergilerinde soluk birer hayal olarak kaldığını kim söyleyebilir? İsmini saydıklarım ve daha yüzlercesi oynadıklarıyla, sahneye koyduklarıyla, yazdıklarıyla, öğrettikleriyle kurumlarımızın hafızasında ve içimizde, kodlarımızda yaşamaya devam ediyor. Şimdi Baykal Bey'li anılarımın yanına kendi adını taşıyan ödülün sorumluluğunu ve gururunu koyuyorum. Türk Tiyatrosunun anıtlaşmış bir ustasının adını taşıyan bu değerli ödülün sorumluluğuyla bugünden sonra da samimiyet ve aşkla sahnede olmaya devam edeceğim” dedi.

13 YILDIR VERİLİYOR

Baykal Saran Yılın Tiyatro Sanatçısı Ödülü, 28 Temmuz 2006 tarihinde vefat eden Devlet Tiyatroları Sanatçı ve Rejisörü Baykal Saran adına ve anısına 2006 – 2007 tiyatro sezonunda verilmeye başlandı. Daha önce Benian Dönmez, Durukan Ordu, Erdal Beşikçioğlu, Servet Pandur, Tolga Tekin, Gülin Ersoy, Sükun Işıtan, Dilek Bozkurt, Fulya Koçak, Deniz Gökçe Yersel, Zeynep Ekin Öner, İsmet Numanoğlu'nun layık görüldüğü Baykal Saran Oyunculuk Ödülü'nün 13. Sahibi, 2018 – 2019 tiyatro sezonunda rol aldığı “Siyahlı Kadın” oyunundaki performansıyla Kutay Sungur oldu.