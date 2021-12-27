Brad Pitt müzik sektörüne giriyor

Brad Pitt, 20. yüzyılın en etkili müzisyenlerinden bazılarının kullandığı kayıt stüdyosunu yeniden canlandırıyor.

Sozcu.com.tr

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Oyuncu; Pink Floyd, AC/DC, The Cure ve Sting tarafından kullanılan ünlü Miraval Studios’u yeniden açmak için Fransız yapımcı Damien Quintard ile birlikte çalışıyor.

Miraval Studios Instagram sayfasında Quintard, kendisinin ve Pitt’in şimdiye kadarki en ikonik kayıt stüdyolarından birini yeniden tasarladıklarını söyledi: “Pink Floyd, The Cranberries, AC/DC ve daha birçokları tarafından orada kaydedilen şarkıların zamansızlığı, yakında günümüzün sanatçıları için geri dönecek.”

Mülk, kayıt stüdyosuna bakan bir asma kat, bir yüzme havuzu ve ziyaret eden sanatçıların kalabileceği bir alanla donatılmış durumda.

Quintard, stüdyonun olağanüstü bir doğal yankıya sahip olduğunu, böylece stüdyonun herhangi bir yerinde sesleri veya enstrümanların kaydedebilineceğini söylüyor.

Oscar ödüllü Pitt, stüdyoyu 2008’de Fransa’nın Correns kentindeki Château Miraval malikanesini, Angelina Jolie ile birlikte satın almıştı. Çiftin 2012 Jolie-Pitt & Perrin Côtes de Provence Rosé Miraval’ı, endüstri dergisi Wine Spectator tarafından en iyi gül olarak derecelendirildi. Daha sonra bir şişesi 18 sterline mal olan şarap, ilk 100 şarap listesinde 84. sırada yer aldı.

Pitt ve Jolie, 2014 yılında şatoda evlendiler, ancak iki yıl sonra ayrıldıklarını açıkladılar. Raporlara göre, içecek devi Stoli Group’un bir yan kuruluşu, bu yıl Jolie’nin mülkteki yüzde 50 hissesini satın aldı.

Pitt, 2000’lerin başından beri atıl durumda olan stüdyodaki mevcut ekipmanı yenilemek için Quintard ile birlikte çalışıyor. Quintard, Pitt ile tanıştığında müzik üzerine konuşmaya başladıklarını söylüyor: “Ses hakkında konuştuğumuz yoğun bir andı. Müzik analizinde ne kadar hassas olduğuna şaşırmıştım.”

Stüdyo, Fransız piyanist Jacques Loussier tarafından kurulmuş ve Pink Floyd, gibi ünlü grupların ve müzisyenlerin sık sık kullandıkları bir kayıt stüdyosu olmuştu.

OYUNCULUĞUN YANINDA EK İŞLER

Brad Pitt, oyunculuk yanında farklı bir alanda da ilerleyen tek ünlü değil.

Dwayne “The Rock” Johnson: Geçen yılın en yüksek maaşlı oyuncusu, satışa çıktığından beri satış rekorları kıran kendi tekila markası Teremana’yı çıkarmak için Meksikalı bir aileyle çalışarak alkollü içki endüstrisine geçti.

Elizabeth Hurley: Kendi mayo kreasyonuna sahip ve Cotswolds çiftliğine sahip.

Drew Barrymore: Masa örtüleri, minderler ve duvar sanatı dahil olmak üzere kendi ev eşyaları yelpazesine sahip. Ürünler, sadece Walmart aracılığıyla satılıyor ve 99 dolarlık fritözünü satmaya başladığında ürün saatler içinde tükendi.

Clint Eastwood: 91 yaşındaki oyuncu, zamanının çoğunu geçirdiği Carmel, California’daki Tehama Golf Kulübü’nün sahibi.

Steve Carrell: Büyüdüğü yerin yakınında, Massachusetts, Marshfield’de, Carrell ve karısı, şeker ve reçelden el işi mobilyaya kadar çeşitli ürünler satan bir genel mağazaya sahip.

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