Çanakkale Zaferi için 10 ağıt

Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümünde, Vefa Lisesi'nde 10 Türk bestecisinin son yıllarda bestelediği 10 eser seslendirilecek. Bu eserlerden 3 tanesi ilk kez dinleyici ile buluşacak.

Gedik Sanat tarafından Ahmet Tamer Topuz, Hakan Ali Toker ve Mustafa Ege Yılmaz’a üç eser sipariş edildi. 2017 yılında Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası tarafından 35 yaş altı besteciler arasında düzenlenen beste yarışmasında “Dans Varyasyonları” adlı Orkestra Süiti eseriyle üçüncülük ödülü alan Ahmet Tamer Topuz, Gedik Sanat için bir duo besteledi. Topuz, bu eseri Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisine hissettirdikleri doğrultusunda besteledi.

İkinci eser “Karanlıkdere Zeybeği” ise Hakan Ali Toker tarafından yazıldı.

Üçüncü eser ise MSGSÜ Devlet Konservatuvarı Kompozisyon Bölümü son sınıf öğrencisi Mustafa Ege Yılmaz tarafından bestelendi.