Candan Erçetin’in başkanlığını yaptığı MSG’ye kayyum talebi

Şarkıcı Candan Erçetin ve Ferhat Göçer'in yöneticisi olduğu Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) aleyhine, 31 Mart 2018'de yapılan genel kurul seçiminin iptali talebiyle İstanbul Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne açılan davada, imza incelemesi tutanağının mahkemeden gizlendiği öne sürüldü. Birlik üyeleri tarafından, MSG Genel Kurul seçimlerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle yönetim kurulu ve diğer kurulların yok hükmünde olduğunu ve dava sonuçlanana kadar mahkemece tarafsız bir kayyum tayinine karar verilmesi talep edildi.

MSG üyeleri, Cengiz Erdem, Gönül Özçarkçı, Haluk Gazez, Burhan Bayar ve Kemal Araboğlu tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, dava konusu “seçimin iptali” talebiyle ilgili bilirkişilere imza incelemesi yaptırıldığı ve usulsüzlükler tespit edilen imza incelemesi tutanağının mahkemeden gizlendiği iddia edildi.

Dilekçede, şunlara vurgu yapıldı:

“İmzalarla ilgili bu teknik uzman mütalaasının, mahkemeyi yanıltmak ve delil gizlemek amacıyla dosyaya sunulmadığı ve gizlendiği açıkça görülmektedir. Nitekim, söz konusu teknik uzman mütalaasının hazırlanması için grofoloji (el yazısından karakter tahlili yapmaya çalışan bir çalışma sahası) inceleme işi için, bu alanla bir ilgisi bulunmayan ve daha önce kurumun hiç tanımadığı bir yeminli mali müşavire akıl almayacak derecede yüksek bir bedel olan 96 bin 775 ücret ödediler. Bir grofoloji incelemesi için bu meblağların ödenmesinin mantığa aykırı olduğu da göz önünde bulundurulduğunda, ödenen bedelin, sahte imzaları gizlemek için, bu denli yüksek olduğu sonucunu doğurmaktadır.”

YÖNETİME KAYYUM ATANSIN

MSG Genel Kurul seçimlerinde hukuka aykırı işlemler yapıldığı gerekçesiyle yönetim kurulu ve diğer kurulların yok hükmünde olduğu öne sürülen dilekçede, yönetim kurulu ve üst kurullarına, dava süresince göreve devam edilmemesi için teminatsız olarak ihtiyati tedbir konulmasına ve mahkemece tarafsız bir kayyum tayinine karar verilmesi talep edildi.