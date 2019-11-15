Cem Yılmaz’dan Haluk Levent açıklaması

Cem Yılmaz'ın "Diamond Elite Platinum Plus" gösterisindeki bir bölüm Haluk Levent'in tepkisini çekmişti. Usta komedyen, son gösterisinde bu konuyla ilgili de konuştu ve "Artık kimseyle ilgili şaka yapılmıyor" dedi.

Cem Yılmaz, son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus da Tarkan, Acun Ilıcalı, Athena Gökhan, Haluk Levent, Ata Demirer, Mustafa Sandal gibi birçok ünlü ile ilgili de şaka yapıyor. Cem Yılmaz, bir önceki gösterisinde Nasreddin Hoca’yı anlattığı bir bölümde AHBAP’ın kurucusu Haluk Levent ile ilgili de bir şaka yapmıştı. Bu şaka eksisozluk’te yer almış ve Levent’in kulağına gitmişti. Levent, bunun üzerine Twitter’da Cem Yılmaz’a tepki göstermişti. Haluk Levent, daha sonra “Alıngan biri oldum. Cem Yılmaz'ın oyununu izleyenlerin aktardıkları hepimizi yanlış anlamaya yol açacak bir duruma dönüştürdü. Üzgünüm. 1 hafta içinde 2 insanı kaybettim. Annemi. Canımı ciğerimi. Diğeri en yakın “dostum, kahramanım” dediğim bir abimi. Belki ondandır. Bağışlayın” yazmıştı.

Cem Yılmaz, önceki gün Zorlu PSM’de yine izleyicilerin karşısına çıktı. Karakomik Filmler ile ilgili “Gişede çakıldı” yorumlarını ti’ye alan Cem Yılmaz, “Filmi çakıldı, tamam lan çakıldı… Defne de tekmeyi vurdu. Ya tamam, tamam…” dedi.

‘KİMSEYLE İLGİLİ ŞAKA YAPILMIYOR’

“Artık kimseyle ilgili şaka yapılmıyor” diyen Cem Yılmaz, Haluk Levent ile ilgili yaşananlara dair de, “Dün, Haluk Levent ile ilgili bir şey söyledim, ‘Haluk Levent çok iyi bir insandır’ diye mesaj yağdı. Ya tamam şaka yapıyoruz. Millet iyice delirdi. Bugün de hemen yazacaklar ‘Acun abi sana neler dedi'” ifadelerini kullandı. Cem Yılmaz, bir önceki gösteride yer alan Haluk Levent şakasını ise son gösterisinde yapmadı.