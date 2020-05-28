Çinli sanatçı Ai Weiwei, yardım kuruluşları için 10 bin maske tasarladı

Çinli muhalif sanatçı Ai Weiwei, corona virüsü salgınında da yoğun bir şekilde faaliyet gösteren yardım kuruluşları için 10 bin maske tasarladı.

Çağdaş sanatın en etkili sanatçılarından Ai Weiwei, İnsan Hakları İzleme Örgütü, Sınır Tanımayan Doktorlar ve Mülteciler Enternasyonal’e bağışlamak için 10 bin adet maske üretimine başladı. Sanatçı, üzerinde ay çiçeği çekirdekleri, bir orta parmak ve mitik canavar çizimleri bulunan 10 bin maskeyi eBay üzerinden satışa sundu.

YÜKTE HAFİF AMA…

Ai Weiwei, ABD’nin Almanya’ya gönderilen maskelere el koyması üzerine ne yapabileceğini düşündüğünü belirterek, “Bir maske üç gram ağırlığında, ama kürsel güvenlik konusunda çok ağır bir rolü var” dedi. Bir maske tasarımının Instagram’da yoğun ilgi gördüğünü ve takipçilerinin nasıl satın alabileceklerini sorduğunu anlatan Weiwei, “Bu soruların ardından bunu bir projeye çevirme kararı aldım” açıklamasını yaptı.



Weiwei’nin tasarladığı maskelerin tanesi 50 dolara, 4’lü paketi 300 dolara ve 20’li paketi bin 500 dolara satılacak.

TÜRKİYE’DE DE YOĞUN İLGİ GÖRMÜŞTÜ

Ai Weiwei’nin Türkiye’deki ilk kişisel sergisi bundan iki yıl önce Sakıp Sabancı Müzesi’nde gerçekleşmişti. ‘Ai Weiwei Porselene Dair' isimli sergide sanatçının 100’den fazla eseri yer almıştı.