Corona virüsü nedeniyle iptal edilen kültür sanat etkinlikleri

Corona virüsünün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından birçok etkinlik iptal edildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir'de etkinlikler iptal edildi. Birçok filmin gösterim tarihi ertelendi. 39. İstanbul Film Festivali'nin de ertelenmesi gündemde... İşte, ertelenen ve iptal edilen etkinlikler...

Dünyayı sarsan ve Türkiye’de de görülen corona virüsü nedeniyle birçok kültür-sanat etkinliği iptal oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, 14 Mart Cumartesi gününden nisan ayı sonuna kadar Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’ne ait tüm sanatsal etkinliklerin ertelendiğini bildirdi.



BAŞKENT TEYAKKUZDA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, corona virüs tedbirleri nedeniyle tüm kültür sanat etkinliklerini iptal etti.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi düzenlediği konser, tiyatro, sergi, panel gibi tüm kapalı alan etkinliklerini 2 Mayıs 2020 tarihine kadar iptal ettiğini açıkladı.

İzmir’de de Buca’da, Bornova’da, Karşıyaka’da ve Narlıdere’de birçok etkinlik iptal edildi. 22-30 Mart’ta Narlıdere’de yapılması planlanan Tiyatro Festivali de iptal olan etkinlikler arasındaydı.



Önümüzdeki ay yapılması planlanan 25. İzmir Kitap Fuarı, corona virüsü nedeniyle ertelendi. Fuarın Haziran ayında yapılması planlanıyor.

VİZYONDA ZORUNLU RÖTAR

Bu hafta vizyona girmesi beklenen Ezel Akay’ın filmi 9 Kere Leyla’nın gösterimi ileri bir tarihe ertelendi. Müstakbel Damat filminin galası ise iptal oldu.

Malazgirt 1071, Adanış: Kutsal Kavga, Aslan Hürkuş: Kayıp Elmas filmlerinin de gösterimleri ertelendi.

Usta tiyatrocu Müjdat Gezen’in 16 Mart Pazartesi günü yapılması planlanan ‘Müjdat Gezen 60’ncı yıl’ galasını ileri bir tarihe ertelendi.

Cem Yılmaz son gösterisi Diamond Elite Platinum Plus’ın Avrupa turnesinin ertelendiğini açıkladı ve “Sevgili arkadaşlar, değerli seyircilerim… Hal böyleyken böyle. Avrupa turnesi ile ilgili erteleme ve iptal mecburiyeti oldu. Bilgi aldıkça duyuru yapacağım” dedi.

İş Sanat, 30 Nisan’a kadar gerçekleştirmeyi planladığı etkinliklerini ileri bir tarihe erteledi.

Akbank Sanat’ın Mart ayındaki etkinlikleri ve 16. Akbank Kısa Film Festivali’nin halka açık tüm gösterimleri ertelendi.

Corona virüsü nedeniyle iptal edilen kültür sanat etkinlikleri

FİLM FESTİVALİ DE ERTELENEBİLİR



İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı’nın düzenlediği ve 10-21 Nisan’da yapılması planlanan 39. İstanbul Film Festivali’nin ertelenmesi bekleniyor.