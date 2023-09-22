Cumhuriyetmizin 100. Yılı’na özel Atatürk Konferansı

Türkiye İş Bankası, Cumhuriyetimizin 100’üncü yaşı vesilesiyle “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası bir konferans düzenleyecek. Konferansa, yurt içinden ve yurt dışından tarih, ekonomi kültür-sanat ve bilim alanında uzman isimler konuşmacı olarak katılacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türkiye'nin ilk milli bankası olarak kurulan Türkiye İş Bankası, Cumhuriyet'in 100. yıldönümünü özel etkinliklerle kutlamaya devam ediyor. Türkiye İş Bankası, 29 Ekim'e geri sayımın başladığı bir dönemde “Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış” başlıklı uluslararası bir konferansa imza atacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılış konuşmasını yapacağı, İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali ve Genel Müdürü Hakan Aran'ın ev sahipliğinde düzenlenecek konferansın yurtdışından katılacak konuşmacıları arasında; tarihçi-yazar Yuval Noah Harari, “Atatürk” isimli bir kitabı bulunan İtalyan akademisyen Fabio L. Grassi, Nobel ödüllü iktisatçı Thomas J. Sargent, MIT Dijital Ekonomi Girişimi'nin Kurucu Ortağı Andrew McAfee ve UNESCO eski Genel Direktörü Irina Bokova yer alacak.

‘ATATÜRK'ÜN VİZYONERLİĞİNİ TEKRAR VURGULAYACAĞIZ'

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, “Cumhuriyetimizin 100. yaşını kutlarken düzenlediğimiz Konferans ile Atatürk'ün bugün de geçerli olan vizyonerliğini tekrar vurgulamak ve Türkiye'nin geçmişten aldığı güçle yüzünü geleceğe dönerken izleyeceği yola biz de bir ışık tutmak istedik. Atatürk'ün her türlü zorluğa rağmen sadece fikir üretmekle kalmayıp, büyük fedakarlıklarla bu fikirleri hayata geçirerek bir ulusun kaderini nasıl değiştirdiğini zihinlerde yine canlandırabilirsek, Atatürk'ün yaklaşımından hareketle bugüne ve yarına dair güzel bir pencere açabilirsek ne mutlu bize” dedi.

BİLETLERİN GELİRİ ANITKABİR DERNEĞİ'NE BAĞIŞLANACAK

Konferansta, Prof. Dr. İlber Ortaylı, Prof. Dr. Bilsay Kuruç, Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Prof. Dr. Burcu Özsoy, Dr. Doğan Çetinkaya, Prof. Dr. Çiğdem Gündüz Demir gibi tarihten arkeolojiye, yapay zekadan bilime ve sanata çeşitli alanlarda Türkiye'nin önde gelen isimleri de Atatürk vizyonundan yola çıkarak ihtisas alanlarında birer konuşma yapacak. İş Kuleleri Salonu'nda 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek konferansta, yurt içinden ve yurt dışından önemli konuşmacılar, tarihten ekonomiye, bilimden kültüre ve spora geniş bir yelpazede pek çok konuyu geçmişten geleceğe uzanan bir yaklaşımla ele alacak. Sınırlı sayıda bilet satışı yapılacak etkinlikten elde edilecek gelir, Anıtkabir Derneği'ne bağışlanacak.