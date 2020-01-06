Devlet Tiyatroları’ndan ‘kıyım’ açıklaması

Devlet Tiyatroları, onlarca sözleşmeli personelin işten çıkarılması ile ilgili açıklama yaptı. Kurum, 300 sözleşmeli sanatçı ve personelin görevine son verildiğine dair haberleri yalanladı, ancak kaç kişinin işine son verildiğine dair bir rakam vermedi.

Devlet Tiyatroları, 300’e yakın sözleşmeli çalışanın sözleşmelerinin bu yıl yenilenmemesi, ilgili kişilere sarı zarf verilerek kurumla ilişiklerinin kesilmesi ile ilgili resmi sitesinden bir açıklama yayınladı.

Söz konusu haberlerin yayınlandığı basın kuruluşlarını eleştiren DT’den yapılan açıklama şöyleydi:

“Genel Müdürlüğümüzde istihdam edilen misafir sanatçıların tabi olduğu yevmiyeli çalışma biçimi 31.12.2019 tarihinde sona ermiştir. 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın ek 8'inci maddesi kapsamında görev yapabilmek için ilgili personelin belirli şartları taşıması gerekmektedir.

Sanat kurumlarının aynı zamanda bir eğitim kurumu olması nedeniyle, sunmuş oldukları hizmetin niteliği ve özelliği gereği çalıştıracağı personelde aranan kriterleri tespit etmede mevzuat hükümleri dikkate alınmıştır.

Kamuoyunu doğru ve tarafsız bilgilendirmekle görevli basın-yayın organlarının duyumlara dayalı ve gerçeği yansıtmayan bilgilerden oluşan birtakım yorumlarla haber yapmasının sanata da sanat kurumlarına da faydasının olmayacağı açıktır.

‘OYUN İPTAL EDİLMEDİ, TARİHİ DEĞİŞTİRİLDİ’

Misafir sanatçıların uzun yıllardır çözülemeyen sorunlarının (ücretli izin ve mazeret izni olmak üzere özlük hakları konusunda yeni kazanımlar sağlanmış, ücretlerine de önemli oranda zam yapılmıştır) çözüme kavuşturulmasının görmezden gelinerek, eksik ve yoruma dayalı bilgilerle haber yapılması basın ilkeleriyle bağdaşmamaktadır.

Yine bazı medya organlarında yer alan 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verildiği ve oyunun iptal edildiği yönündeki haber de gerçeği yansıtmamakta olup; haberde bahsi geçen oyun iptal edilmemiş, oyunumuzda sadece tarih değişikliğine gidilmiştir.