Devlet Tiyatrosu’nda ‘cinsiyet değişimi’

Devlet tiyatrolarında 300 sözleşmeli sanatçının işine son verilince bazı oyunlar gösterimden kaldırıldı, bazı oyunlarda da sanatçı değişikliğine gidildi. Ancak işten çıkarılan erkek sanatçıların yerine nitelikli oyuncu bulunamayınca aynı rolde kadın sanatçı ile devam ediliyor. Erkek rolünü kadın, kadın rolünü erkekler oynamaya başladı. Halen gösterimde olan ”Yedi Kapılı Kent” oyununda işine son verilen erkek sanatçının yerine, oyunun reji asistanı olan kadın sanatçı görevlendirildi. ”Gellert tepesinde Düş ve Gerçek” adlı iki kişilik oyundaki sanatçı da işten çıkarıldı ve oyun tek kişi ile devam edemeyerek gösterimden kaldırıldı. ”Aşkımız Aksarayın En Büyük Yangını” oyununda rol alan 3 sanatçının işine son verilince yerlerine 2 yeni sanatçı alındı. Ancak bu sanatçılar oyuna yabancı oldukları için oyun tekrar provaya alındı.

300 SARI ZARF

”Papağan Kaçtı” adlı oyunda ise işinden olan 2 sanatçının yerine 2 yeni sanatçı alındı ve provasız olarak sahneye çıkarıldı.”Küçük Burjuva Düğünü” ve ”Reis Bey” adlı oyunlarda, sanatçıların işine son verildiği için oynanamıyor. Devlet Tiyatrolarında Ankara, İstanbul, İzmir, Sivas, Samsun, Van, Bursa, Antalya ve Mersin'de görevli sözleşmeli tiyatro sanatçılarının yanı sıra, ışıkçı, dekorcu, kuaför, terzi gibi süreli sözleşmeli personel de işten çıkarıldı.

İşine son verilenlere herhangi bir gerekçe gösterilmezken, 300 sanatçı ve teknik personele verilen ‘'Sarı'' zarfların içindeki resmi yazıda, ‘'Yapılan değerlendirme sonucu çalıştırılmanız uygun görülmemiştir'' denildi. DT’de, süreli sözleşmeli personel olarak çalışan tiyatro sanatçılarına gösterimde bulundukları gün başına 148 lira ücret ödeniyor. Aynı gün üç oyunda birden oynayan sanatçılara dahi aynı ücret uygulanıyor.