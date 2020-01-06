DT’deki kıyıma sanatçılardan tepki: ‘Karanlık sonu sessizliğiyle hazırladı’

Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği, (DETİS) Devlet Tiyatroları'nda (DT) 300 sözleşmeli sanatçı ve yardımcı personelin görevine son verilmesine sert bir şekilde tepki gösterdi.

DT’de 300 civarında sözleşmeli personel, ellerine sarı zarf tutuşturularak işsiz bırakılmıştı. Personellerin çoğuna güvenlik soruşturmasından geçemediği söylenmişti. DT’deki krize sanatçılar sert tepki gösterdi.

‘KARANLIK SONU SESSİZLİĞİYLE HAZIRLADI’

Konuyla ilgili DETİS de sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Çeyrek kadro alımında ellerine sarı zarf tutuşturulan çalışanlardan sonra siyah, ihtişamlı, parlak bir kurdeledir artık Devlet Tiyatroları! Varlığı boyunca yas tutulacak bir kıyamdır artık Devlet Tiyatroları! Bu karanlık sonu sessizliğiyle hazırlamıştır Devlet Tiyatroları! E, o zaman yaşasın Devlet Tiyatroları!”