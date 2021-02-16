Eczacıbaşı’dan, İKSV’ye 35 milyon TL pandemi desteği

Çalışmalarını izleyici, üye, kamu, özel sektör ve diğer STK'ların katkılarıyla yürüten İKSV, salgın koşullarında etkinliklerini sınırlı bir program dahilinde, sınırlı sayıda izleyicinin katılımıyla gerçekleştirebildi. Pandeminin İKSV'nin gelir-gider dengesindeki olumsuz etkisi nedeniyle vakıf 2020 yılını 10 milyon TL'ye yakın bir zararla tamamladı.

İKSV'nin kurucu sponsoru Eczacıbaşı Topluluğu, bu gelişmeler doğrultusunda İKSV'nin içinde bulunduğu finansal sıkıntının giderilmesi yolunda önemli bir adım atarak vakfa, önümüzdeki 3 yıla yayılacak ek bir maddi destek verme kararı aldı. Eczacıbaşı Topluluğu, İKSV'ye toplam 35 milyon TL tutarında ek kaynak aktararak İKSV'nin mali yapısını güçlendirecek ve önümüzdeki yıllarda vakfın kültür-sanata katkılarını sürdürebilmesine olanak sağlayacak.

50. YILI KUTLAMAYA HAZIRLANIYOR

Eczacıbaşı Topluluğu'nun bu desteğiyle beraber, pandeminin İKSV bütçesine olumsuz etkileri silinirken, 2022'de 50. yılını kutlamaya hazırlanan vakfın sürdürülebilir ve güçlü bir finansal yapıya sahip olması da sağlanacak.

Kurulduğu günden bu yana ülkemizde kültür-sanatın gelişimi için kâr amacı gütmeden çalışan İKSV, önümüzdeki dönemde de kültür birikiminin zenginleştirilmesi için sanatsal üretimi odak noktasına alarak, sanat üretimine ve dünya sanat birikimine katkıda bulunmak yönündeki çabalarını artırarak sürdürecek.



İKSV: YARIM ASIRLIK KÜLTÜR VE SANAT KURUMU



Dr. Nejat F. Eczacıbaşı önderliğindeki 17 işadamı ve sanatsever tarafından kurulan İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) 1973 yılından bu yana İstanbul'un kültür-sanat yaşamını zenginleştiren çalışmalar yürütüyor. Düzenli olarak İstanbul Müzik, Film, Tiyatro ve Caz Festivalleri, İstanbul Bienali, İstanbul Tasarım Bienali, Leyla Gencer Şan Yarışması ve Filmekimi'ni düzenleyen, yıl boyunca özel etkinlikler gerçekleştiren vakıf, Nejat Eczacıbaşı Binası'nda yer alan Salon İKSV'de farklı disiplinlerdeki etkinliklere ev sahipliği yapıyor ve İKSV Alt Kat'ta çocuklara ve gençlere yönelik yaratıcı bir etkinlik programı sunuyor.

Venedik Bienali'nde dönüşümlü olarak Uluslararası Mimarlık ve Sanat Sergilerindeki Türkiye Pavyonu'nun organizasyonunu üstlenen İKSV, kültür politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla araştırmalar yürütüyor ve raporlar hazırlıyor. Vakıf ayrıca festivallerinde sunduğu ödüller, verdiği eser siparişleri, yer aldığı yerel ve uluslararası ortak yapımlar ve Fransa'daki Cité Internationale des Arts sanatçı atölyesinde yürüttüğü bir misafir sanatçı programının yanı sıra her yıl sunduğu Aydın Gün Teşvik Ödülü, Talât Sait Halman Çeviri Ödülü ve Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü ile güncel kültür-sanat üretimini destekliyor.

İKSV, 2018’den beri UNESCO Türkiye Millî Komisyonu‘nun genel kurul üyeleri arasında yer alıyor.