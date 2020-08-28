Edis ve Gülşen ‘Nirvana’da buluştu

Hazırlıkları bir yıldır süren, Gülşen ve Edis'in düeti 'Nirvana' bugün müzikseverlerle buluştu.

Türk pop müziğinin iki yıldızı Gülşen ve Edis “Nirvana” için bir araya geldi. Bir yıl önce güçlerini birleştiren iki sanatçı, Nirvana'yı dinleyicilerin beğenisine sundu. 2019 Ocak ayında Londra'da yapımına başlanan şarkının yayımlanması dünya gündemindeki pandemi nedeniyle birçok kere ertelenmişti.

Söz ve müziği Gülşen, Edis ve Emrah Karakuyu'na ait olan Nirvana’nın düzenlemesini Ozan Çolakoğlu yaptı.





‘Nirvana’yı yazdıkları dönemde saçları sarı olduğu için şarkıda geçen “Sarışın bomba” sözüne uygun olarak, Edis saçlarını tekrar sarıya boyattı.

Gülşen şarkı ile ilgili “Şarkının hikayesinde aslında karşılıklı duyduğumuz hayranlık var. Birbirimize yazdık bu şarkıyı” dedi.