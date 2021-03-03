Efsanevi reggae müzisyen Bunny Wailer öldü

Reggae müziğin en ikonik figürlerinden biri olan ve Bob Marley ile birlikte Wailers’ı kuran Bunny Wailer, 73 yaşında yaşamını yitirdi.

Bob Marley ve Peter Tosh ile birlikte Wailers’ı kurarak Jamaika’nın en efsanevi gruplarından birini kuran ve adını bütün dünyaya duyuran Wailer’ın kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Jamaika Başbakanı Andrew Holness, “Jamaika ve reggae için büyük bir kayıp. Jamaika müzik dünyasının saygı duyulan isimlerinden biriydi” dedi.

Gerçek adı Neville O’Riley Livingston olan fakat Bunnt Wailer olarak tanınan ünlü müzisyen Kingston’daki yoksul bir bölgede dünyaya gelmiş ve kendini müziğe adamıştı.

GRAMMY ÖDÜLLÜ MÜZİSYEN

Grammy ödüllü müzik yazarı ve perküsyonist, 1963 yılında Marley ve Tosh ile tanışarak grubu kurmuştu. Grup daha sonra yapımcı Chris Blackwell’in plak şirketi Island Records ile anlaşmış ve beşinci albümleri Catch a Fire ile uluslararası şöhrete kavuşmuştu.

Reggae müziğin bütün dünyada tanınmasına önayak olan Wailers’ın ska ve rocksteady türlerinde birçok şarkısı bulunmaktadır. Bunlar arasında öne çıkanlar arasında Simmer Down, Lonesome Feeling ve Thank You Lord dikkat çekmektedir.

BOB MARLEY’DEN AYRILMIŞTI

Tosh ve Livingston daha sonra gruptan ayrılmış ve Bob Marley müzik kariyerine yeni müzisyenlerle “Bob Marley and the Wailers” olarak devam etmişti.

Solo kariyerinde Cool Runnings ve Bald Head Jesus gibi şarkılarıyla dikkat çeken Wailer, 13 çocuğun da babası. Yaşamının son günlerinde birçok kez kalp krizi geçiren Wailer’ın Aralık ayından beri hastanede olduğu belirtildi.