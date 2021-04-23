Ekrem İmamoğlu: Bu şanslı günde çocuklarımız biraz şanssız

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı İmamoğlu'na Göztepe'deki ziyareti sırasında İstanbul Oyuncak Müzesi'nin kurucusu şair ve yazar Sunay Akın ile Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı eşlik etti.

“BU ŞANSLI GÜNDE ÇOCUKLARIMIZ BİRAZ ŞANSSIZ…”

Oyuncak Müzesi'ni gezen İmamoğlu, “İnsanın buraya girip de heyecanlanmaması, çocukluk günlerine dönmemesi mümkün değil. Bu şanslı günde çocuklarımız biraz şanssız, çünkü evlerindeler. Ama şu günler geçtikten sonra Oyuncak Müzesi'ne gelmeliler. Oyuncak hayal kurmaktır, Sunay Akın'ın söylediği gibi ‘Gerçeğe adım atmaktır” diye konuştu.

“OYUNCAK MÜZESİ'NİN KADIKÖY'DE OLMASI BİR AYRICALIK”

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı ise “İstanbul Oyuncak Müzesi'nin Kadıköy'de olması bir ayrıcalık. Kadıköy'ün geleceğini hazırlama noktasında yatırımlarımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.

HAYAL GEÇİDİNİ DE İNCELEDİ

İmamoğlu, İstanbul Oyuncak Müzesi'nin arka sokağında yer alan Ömer Paşa alt geçidinde mural sanatçısı Kien tarafından tasarlanan ve İstanbul Oyuncak Müzesi, İBB ve Kadıköy Belediyesi iş birliği ile hayata geçirilen ‘Hayal Geçiti’ni de inceledi.