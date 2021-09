Emmy Ödülleri 2021 için geri sayım başladı

Los Angeles'ta gerçekleşecek 2021 Emmy Ödülleri'ne saatler kalmışken ekran yıldızları için de heyecan dorukta.

Tören, dünya çapındaki karantina kısıtlamalarının neden olduğu kapanmalardan sonra heyecanla beklenen gecelerden biri haline geldi.

The Crown ve The Mandalorian bu yılki adayların başında gelirken, Ted Lasso ve The Queen’s Gambit’in de iyi performans göstermesi bekleniyor.

Aday gösterilen yıldızların çoğunun bizzat katılacağı törene Şovmen Cedric Antonio Kyles ev sahipliği yapacak.

Gösteri dünyasının nefeslerini tutup beklediği gecede izleyenleri neler bekliyor?

1. YENİ KAN LAZIM

Bu yıl Emmy Ödülleri’nde yeni diziler boy gösteriyor. Bu yılki en iyi komedi adaylarından dördü ilk sezonlarıyla tanındı: Ted Lasso, The Flight Attendant, Hacks ve Emily in Paris.

Özellikle Ted Lasso, komedi dalında en çok aday gösterilen olarak tarihe geçiyor. Dizinin birçok oyuncusu bireysel olarak da aday gösterildi.

2. MICHAEL K WILLIAMS ÖLÜMÜNDEN SONRA ÖDÜL KAZANABİLİR

The Wire’daki Omar Little ve Boardwalk Empire’daki Chalky White gibi rollerle tanınan aktör, bu ayın başlarında 54 yaşında öldü. Williams, daha önce Emmy Ödülleri’ne aday gösterilmiş ancak hiç kazanamamıştı. Oyuncu, Lovecraft Country’deki Montrose Freeman rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalında aday oldu.

Williams kazanırsa, Emmy’nin 73 yıllık tarihinde, Ingrid Bergman, Audrey Hepburn, Raul Julia, Diana Hyland, Marion Lorne ve Alice Pearce’ın ardından ölümden sonra Emmy kazanan 7 oyuncu olacak.

3. COURTNEY COX LANETİ KIRIYOR

Friends’in 10 yıllık koşusu sırasında Cox, performansıyla Emmy adaylığı almayan tek Friends oyuncusuydu. Ross’un kız kardeşi, Chandler’ın karısı ve Rachel’ın en iyi arkadaşı olan Monica, dizinin odağında olmasına rağmen Cox, ödül alamamıştı.

Bu yılın başlarında, “Ben hariç her bir oyuncu aday gösterildiğinde, bu kesinlikle duygularımı incitmişti” dedi.

Bu yılın Emmy Ödülleri bunu değiştirdi, Cox Friends: The Reunion’ın baş yapımcılarından biri olarak listeleniyor.

Cox, Entertainment Weekly’e verdiği demeçte, “Dürüst olmak gerekirse, yeniden birleşmenin tanınmasından çok mutluyum. Aslında tam olarak aradığım Emmy bu değildi” dedi.

4. EMILY IN PARIS TARTIŞMA KONUSU OLDU

Emily in Paris aday gösterilirken beraberinde tartışmaları getiriyor. TV dizisi, şubat ayında Altın Küre’ye aday gösterildiğinde eleştiri oklarının merkezi olmuştu. Yine de kimi eleştirmenler dizinin, zor bir dönemden geçerken insanlara eğlenceli bir kaçış sunduğunu belirtiyor.

5. İPTAL EDİLEN YAPIMLARIN ADAYLIĞI

Zoey’s Extraordinary Playlist ve Lovecraft Country son aylarda iptal edilen ve bu yılın en dikkat çeken yapımları arasındaydı. Adaylık oylaması kapanmadan yapımların devam etmeyeceği açıklanmadı. Örneğin; HBO, Lovecraft Country’nin iptal edildiğini duyurmak için adaylık oylamasının kapanmasını bekledi.

Zoey’s Extraordinary Playlist ise oylama devam ederken iptal edildi.

6. EN FAZLA ADAY HBO’DAN

HBO’nun 130 adayının olması, 129 adayla Netflix’in önüne geçmesine yetiyor. Ancak, gecenin en üst kategorisi söz konusu olduğunda Netflix bir avantaja sahip olabilir. Şaşırtıcı bir şekilde, dünyanın en popüler yayın hizmeti hiçbir zaman en iyi drama dizisini kazanamadı.

The Crown bile evine götüremedi.

