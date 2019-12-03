Endonezya’ya damga vurdu

Keremcem ile Ayu Ting Ting’in seslendirdiği Apalah Cinta, Endonezya, Hong Kong, Singapur, Malezya ve Tayland’da dinlenme rekoru kırdı.

Şarkıya besteci, aranjör ve prodüktör olarak imza atan Ender Çabuker, “Daha önce Bulgaristan ve Yunanistan’a birçok şarkı verdim, komşu müzikleri bizimkine çok benziyor. Fakat Endonezya’da tamamen farklı bir müzik türü var, melodi veya ritmleri hiç benzemiyor. Buna rağmen şarkılarımı beğenmeleri harika bir duygu, demek ki konu aşk olunca sınırlar ortadan kalkıyor” dedi.

DÜETLER DEVAM EDECEK

Ayu Ting Ting ile düet yapmak için birçok Türk sanatçının talepte bulunduğunu söyleyen Çabuker, “İki ülke ilk kez müzikte birleşti fakat belli ki bu son olmayacak” açıklamasını yaptı.