‘En’lerin müzesi

Literatüre en küçük oyuncak tren olarak giren objenin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya da 1383 tarihli gök kürenin kim tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Hiç oyuncak bir bebeğe mercekle baktığınız oldu mu? Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi ‘en'leriyle ziyaretçilerini hem şaşırtıyor, hem de yeni bilgiler kazandırıyor.
Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeye ev sahipliği yapıyor. Büyük- küçük tüm ziyaretçilerine her adımda tarih, bilgi ve eğlence dolu bir yolculuk vaat eden müzenin ‘en'ler listesi de bir hayli ilgi çekici. İşte baktıkça ufuk açan o listedeki birbirinden değişik, güzel objeler:
İŞTE EN ÇOK ZİYARET EDİLEN BÖLÜM Otomobiller ve otomobil galerisi. Müzeye ilk gelen obje olan Malden otomobilden Türkiye'nin ilk yerli otomobili Anadol'a, Ford Model T'den 1965 Rolls Royce Silver Cloud III'e kadar 100'e yakın klasik model görenleri hayran bırakıyor.
EN KÜÇÜK OBJE İŞTE BU TREN SETİ Mercekle oyuncak bebeklere bakarken en küçük objelerden biri tren seti. Minyatür sanatının temsilcisi Henry Kupjack'ın eserleri büyülüyor.
EN ESKİ OBJE 1383'LÜ GÖK KÜRE 1383 tarihli gök küre. Bu objede 1025 yıldız içeren takım yıldızların şekilleri her birinin merkezine kakılmış gümüş noktalarla görülmekte.
EN YENİ OBJE İTTİR KAKTIR TEKNESİ 2020 yapımı bu römorkör müzenin denizcilik obje ve modelleri arasında. Hasköy Tersanesi'ndeki bölümde tekneler, nadir rastlanan “Amphicar” var.
BAKIMI EN ZOR OLAN OBJE GREENWALD Bakımı diğer objelere göre daha fazla hassasiyet isteyen obje Greenwald. 1906'da ABD'de üretilen yatay buhar makinesi 62 ton ağırlığında.
YAŞANMIŞ HİKAYELERİN OBJESİ Bu objede yaşanmış hikayelerin canlandırılmasına yer veriliyor. İnsan ve evlerin yer aldığı minik ve ince detaylar görenleri büyülüyor…
EN BÜYÜK OBJE FENERBAHÇE VAPURU 1952'de inşa edildi. 1953'te hizmete giren Sirkeci-Adalar-Yalova- Çınarcık seferi yapan vapur, 22 Aralık 2008'de son seferini yaptı.
EN UZUN OBJE TURGUT ALP VİNCİ TCG Uluçalireis Denizaltısı (93 metre), yükseklik olarak ise Turgut Alp Vinci. 32 metre yüksekliğindeki yüzer maçuna, 85 tonluk yük kaldırıyor.