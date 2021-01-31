‘En’lerin müzesi

Literatüre en küçük oyuncak tren olarak giren objenin nerede olduğunu biliyor musunuz? Ya da 1383 tarihli gök kürenin kim tarafından yapıldığını biliyor musunuz? Hiç oyuncak bir bebeğe mercekle baktığınız oldu mu? Ulaşım, endüstri ve iletişim tarihinin efsanelerine ev sahipliği yapan Rahmi M. Koç Müzesi ‘en'leriyle ziyaretçilerini hem şaşırtıyor, hem de yeni bilgiler kazandırıyor.

Türkiye'nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, 14 binin üzerinde objeye ev sahipliği yapıyor. Büyük- küçük tüm ziyaretçilerine her adımda tarih, bilgi ve eğlence dolu bir yolculuk vaat eden müzenin ‘en'ler listesi de bir hayli ilgi çekici. İşte baktıkça ufuk açan o listedeki birbirinden değişik, güzel objeler: