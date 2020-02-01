Eskişehir’de sanat sokaklara taştı

Eskişehir Yenikent Mahallesi'nde toprak kaymasını önlemek, arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü ressamların birbirinden özel eserleri ile süsleniyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan çalışma ile kent estetiğini bozan istinat duvarları dünyaca ünlü ressamların eserleri ile donatılıyor. Yenikent Mahallesi Şehit Yüzbaşı Tuncer Güngör Caddesi üzerinde bulunan ve arkasında kalan zemin hacmini tutmak amacıyla yapılan istinat duvarları ilk etapta asılan 30 tablo ile kent estetiğine uygun hale getirildi.

BEĞENİ İLE KARŞILANDI

Duvarlarda Picasso'nun Soytarılar, Leonardo Da Vinci'nin Mona Lisa, Claude Monet'in Şemsiyeli Kadın gibi önemli eserlerin yanı sıra Türk ressamlar İbrahim Çallı, Neşet Ünal, Nuri İyem gibi isimlerin eserlerine de yer verildi. Çalışmaların vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladığını ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, ilerleyen süreçte başka alanlarda da bu şekilde çalışmalar gerçekleştirilebileceğini belirttiler. Yenikent mahalle sakinleri ise yerleştirilen rengarenk tablolar ile o bölgenin modern bir görünüme kavuştuğunu söylediler.

