Fadik Sevin Atasoy İngiltere En İyi Kadın Oyuncu adayları arasında

Fadik Sevin Atasoy kendi yazıp oynadığı tek kişilik müzikali MUSE (Bir Esin Perisi) ile İngiltere’nin en büyük sanat etkinliği Brighton Festivali’ne davet edildi. 1-31 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde Atasoy MUSE’yi üç gün süreyle İngilizce oynayacak.



Dünyanın dört bir yanından gelecek sanatseverlerle buluşacak olmanın heyecanını yaşayan Atasoy’un bu heyecanı yerini farklı bir heyecana bıraktı. Sanatçı The Warren Tiyatrosu tarafından Newcomer Awards’ta “En İyi Kadın Oyuncu” ödülüne aday gösterildi.



Fadik Sevin Atasoy heyecanını paylaşırken, “geçtiğimiz yıl da Birleşik Krallığın en önemli festivallerinden biri olan Edinburg Festivali’nde MUSE’yi İngilizce oynadım. Bu uluslararası festivallere oyunumuzun seçilmiş olması, bu festivaller içerisinde aday gösterilmek ve tabii ki hakkımızda çıkan olumlu eleştiriler beni son derece gururlandırıyor ve mutlu edioyr. İngiltere’nin en önemli festivali olduğu için Brighton Festivali de bu anlamda benim için çok önemli. Aday gösterildiğim için de gurur duyuyorum” dedi.