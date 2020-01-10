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Fadik Sevin Atasoy, ‘Tutunamayanlar’ dizisindeki sahnelerle, Muse oyunundaki sahnelerin aynı olduğunu iddia etti
Fadik Sevin Atasoy, ‘Tutunamayanlar’ dizisindeki sahnelerle, Muse oyunundaki sahnelerin aynı olduğunu iddia etti
Fadik Sevin Atasoy, başrollerinde Doğu Demirkol, Zafer Algöz'ün yer aldığı TRT dizisi Tutunamayanlar'a veryansın etti. Atasoy dizideki karakter ve konunun, kendi yazıp oynadığı Muse oyunuyla büyük benzerlikler gösterdiğini söyledi ve tiyatro oyunundan kesitler almaya devam ederlerse hukuki yollara başvuracağını açıkladı.
Kültür Sanat 10 Ocak 2020 - 10:32

Edinburg Fringe Festivali'nde Avrupa seyircisiyle buluşan, Fadik Sevin Atasoy'un yazıp oynadığı, Erdal Beşikçioğlu'nun yönettiği Muse tiyatro oyununda yer alan sahnelerin, Doğu Demirkol’un başrolünde yer aldığı ‘Tutunamayanlar’ dizisinde yer aldığı iddiası gündemde.

Muse tanıtım bülteni

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atasoy, “Yazarı ve oyuncusu olduğum Muse – Bir Esin Perisi Davası oyunumda adı geçen karakterler, fikir, konu ve içeriğin Tutunamayanlar dizisindeki bölümde kullanılmış olması, mevcut benzerlik aşikardır” dedi.

Zafer Algöz’ün canlandırdığı bu karakterin Muse oyununda yer aldığı söyleniyor…

Dizinin yayınlandığı gece telefonunun susmadığını, ilk etapta söylenenlere inanmadığını ama izleyince korktuğunu belirten Atasoy, dizinin bundan vazgeçmesi gerektiğini, aksi takdirde huhuki ve resmi yollara başvuracağını söyledi…

İşte Fadik Sevin Atasoy’un kamuoyuna duyurusu

Son güncelleme: 10:43 - 10.01.2020
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