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Ferhan Şensoy’un cenazesi hastane morgundan alındı

Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy'un cenazesi, yakınları tarafından İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgundan alındı. 

Yayınlanma: 09:17 - 02 Eylül 2021 Güncellenme:
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Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy, iki gün önce İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ciddi kalp damar hastalıkları ve solunum yetersizliği nedeniyle vefat etmişti.

Şensoy'un cenazesi bugün eski eşi Derya Baykal’ın oğlu Mert Baykal tarafından hastane morgundan alındı.

Tabutu cenaze aracına konulan Şensoy’un naaşı Zincirlikuyu Gasilhanesi’ne götürüldü.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI

Usta tiyatrocu için bugün saat 13.00’da Beyoğlu Ses Tiyatrosu’nda tören düzenlenecek.

Törenin ardından ikindi namazına müteakip Teşvikiye Camii'nde cenaze namazı kılınacak.

Sonrasında Şensoy’un cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. (İHA-DHA)

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