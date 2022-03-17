Fransa, hem Ukraynalı hem de Rus sanatçılar için 1 milyon dolarlık yardım başlattı

Fransız hükümeti, devam eden Rus işgali nedeniyle yerlerinden edilen Ukraynalı sanatçılara yardım etmek için 1 milyon dolarlık bir yardım fonu planladı. Fon ayrıca, Rus hükümetinin ifade özgürlüğü kısıtlaması nedeniyle ülkeden kaçan muhalif Rus sanatçılara da açılacak.

Sozcu.com.tr

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BBC’nin haberine göre, savaşın başlamasından bu yana üç milyondan fazla Ukraynalı evini terk etmek zorunda kalırken, Avrupa Birliği (AB), herhangi bir mültecinin herhangi bir ülkesinde üç yıla kadar kalmasına ve çalışmasına izin veren yeni bir düzenleme getirdi.

Fransa da savaştan zarar gören sanatçılar için bir yardım fonu planladı. Fon ile sadece ukraynalı değil aynı zamanda Rus hükümetinin katı kuralları nedeniyle yerlerinden olan sanatçılar da desteklenecek. Ayrıca proje, Sürgündeki Sanatçılar Ajansı ile ortaklaşa yürütülecek ve sanatçılara bölgedeki fırsat ve stüdyo alanları ile bağlantı sağlayacak.

Fonun bir kısmı Ukraynalı sanat öğrencilerinin eğitimlerine Fransız kolejlerinde ve kültürel organizasyonlarda devam etmelerine izin vermek için kullanılacak. Fransa Kültür Bakanı Roselyne Bachelot-Narquin, Ukraynalı sanatçıların Fransa’da yaratıcı çalışmalarını sürdürebilmeleri için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

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