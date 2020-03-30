Genco Erkal’dan sağlık çalışanlarına Nazım şiiri

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sağlık çalışanları corona virüsüne karşı kahramanca mücadele ediyor. Hastalar için ellerinden geleni yapan sağlık çalışanları için her akşam 21.00’de alkış kampanyası yapılıyor. Birçok sanatçı da sağlık çalışanlarına destek olmak için çağrıda bulunuyor.

NAZIM’IN DİZELERİYLE SELAMLADI

Duayen tiyatrocu Genco Erkal da sağlık çalışanlarına büyük şairimiz Nazım Hikmet’in dizeleriyle sevgi ve saygı iletti.

Genco Erkal, sağlık çalışanları için Nazım Hikmet’in Yaşamaya Dair şiirinden şu bölümü okudu:

“Yaşamayı ciddiye alacaksın,

yani o derecede, öylesine ki,

mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,

yahut kocaman gözlüklerin,

beyaz gömleğinle bir laboratuvarda

insanlar için ölebileceksin,

hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,

hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,

hem de en güzel en gerçek şeyin

yaşamak olduğunu bildiğin halde.”