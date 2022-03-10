Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.

Fransız haber ajansı AFP, Paris mahkemesinin Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdiğini duyurdu.

Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.

Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.