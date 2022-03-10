HAYAT
Abone Ol

Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Paris mahkemesi, ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkındaki tecavüz suçlamasının düşmediğini duyurdu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Gerard Depardieu hakkında tecavüz suçlaması düşmedi

Bir kadına tecavüz ettiğine dair bir iddia ile hakkında soruşturma başlatılan ünlü oyuncu Gerard Depardieu hakkında Paris mahkemesinden yeni bir açıklama geldi.

Fransız haber ajansı AFP, Paris mahkemesinin Depardieu hakkındaki suçlamaları düşürmeme kararı verdiğini duyurdu.

Mahkeme, Depardieu’nun bu soruşturmanın kaldırılması ve suçlamanın düşürülmesi için yaptığı başvuruyu değerlendirdiklerini açıklarken bu talebe olumsuz yanıt verildiğinin altını çizdi.

Ünlü oyuncu, daha önce avukatı aracılığıyla bu iddiaları kesinlikle yalanlamış ve reddetmişti.

Ünlü oyuncu hastalığıyla uğraşırken eski sevgilisinin saldırısına uğradı İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncu hastalığıyla uğraşırken eski sevgilisinin saldırısına uğradı