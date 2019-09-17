Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nü paylaştılar

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV) geçtiğimiz sene ilk kez verdiği Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü’nün 2019 yılı sahipleri belli oldu. Ödülü üç tiyatro ekibi paylaştı.

Geçtiğimiz yılın sonunda kaybettiğimiz tiyatro sanatçısı Gülriz Sururi'nin değerli bağışlarıyla hayata geçirilen Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü, üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla tiyatromuzun gelişimine katkıda bulunan tiyatro topluluklarına ya da sanatçılara sunuluyor.

Oyuncu, senarist ve girişimci Mert Fırat; oyuncu ve eğitmen Tilbe Saran; çevirmen ve tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi; İstanbul Tiyatro Festivali Direktörü Leman Yılmaz; oyuncu Selçuk Yöntem ve İKSV Genel Müdürü Görgün Taner'in başkanlık ettiği kurul bu yıl üretimleriyle ve yenilikçi yaklaşımlarıyla Türkiye tiyatrosuna katkıda bulunduğunu düşündüğü 8 topluluğa proje başvurusunda bulunması için çağrı yapmıştı. Topluluklar arasından Tiyatro D22, Bam İstanbul ve Tiyatro BeReZe 2019 yılı Gülriz Sururi-Engin Cezzar Tiyatro Teşvik Ödülü'ne layık görüldü. Seçici Kurul; Tiyatro D22'nin Julius Caesar, Bam İstanbul'un *Izdırap Korosu ve Tiyatro BeReZe'nin AN-SIZI-N isimli projelerini destekleme kararı aldı.