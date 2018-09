Haftanın Kitapları

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Katılmak istemiyordu

Şengüzel Şen'den Onur. “Sizin, Yasemin Hanım, daima yanlış zamanda yanlış yerde olma gibi kötü bir huyunuz var'' dedi adam. Yasemin ise buna katılmıyordu. Katılmak istemiyordu. Ne var ki her defasında bulunmayı asla planlamadığı olayların içinde kendini bir şekilde buluyordu. (Karina Yayınevi)



Dertleri azaltmanın yolları

Ozanser Uğurlu'dan Dert Etme Her Şeyi Hayatta. Psikolog Dr. Uğurlu bu kitapta, gereksiz ve anlamsız yere dert diye boynumuza taktığımız zincirlerden kurtulmak için neler yapabileceğimizi; para, sağlık, imaj, aşk, iş ve mutluluk konularında kendi kendimize yarattığımız dertleri azaltmanın yollarını anlatıyor… (Doğan Kitap)



Bir başucu kitabı

Batuhan Nar'dan Üstün’e Titre. “Bu kitap; eğitimcilerin onları daha iyi tanımalarına, farklılıklarıyla yaşamda var olmalarını sağlayamaya ve yönlendirmelerine yardımcı olacaktır. Üstün yetenekli çocuğa sahip olan ebeveynlerin, çocuklarını daha iyi anlamalarına ve mutlu olmalarına yönelik, ailelere ve eğitimcilere rehberlik etmeye aday bir başucu kitabı…” -Müge ARDA Eğitim Programı Yapımcısı-(Cinius Yayınları)



104 kısa deneme

Avrupa'yı Avrupa Yapan Değerler'de Pieter Steinz Avrupa kıtasının DNA'sını ele alıyor. 104 kısa deneme ve yine aynı sayıda alt bölümle Avrupa sanatının önemli durakları üzerinden geziye çıkarak, hem kültürel gezi rehberi niteliğini taşıyan hem de Avrupa'nın sanat tarihini içeren bu kitabı sunuyor bize. (Alfa Yayıncılık)



Tutku… Tehlike… Büyü…

Philippa Gregory'den Nehirlerin Kadını Kuzen Kuzene Karşı. Tutku. Tehlike. Büyü. Güller Savaşı sırasında, ateş hattında tehlikeli bir yolculuk yapan Bedford Düşesi Jacquetta’nın büyüleyici hikâyesi eşliğinde, bir ülkenin kaderinin değişimine tanıklık edeceksiniz. Beyaz Kraliçe’nin annesinin hikâyesi. (Artemis Yayınları)



Gülmekten öleceksiniz

On üç dile çevrilerek uluslararası başarı kazanan Mortina serisi başlıyor! Teyzesi Ruhiye'yle Çürükoğlu Villası'nda yaşayan Mortina, kendi yaşıtı çocuklarla oynamayı çok istiyor ama bu ona yasak. Çünkü zombi olduğu için onları korkutabilir. Neyse ki Mortina'nın beklediği fırsat ayağına geliyor: Cadılar Bayramı! Bu bayramda Mortina'nın kılık değiştirmesine gerek yok. Peki, çocuklar onun bir zombi olduğunu anladıklarında ne olacak? Gülmekten öleceksiniz! (Çınar Yayınları)



Kolay anlaşılan bir kitap

Hayden Herrera'dan Frida. “Hayden Herrera’nın hem doğrudan öyküsel bir biyografi, hem de Kahlo’nun çalışmalarının eleştirel açıklaması olan bu kitabı, son derece kapsamlı bir belgeleme ve kolay anlaşılan, cömert, yapmacıksız bir eser örneğidir. Kitap bizlere sanatçının ve dünyasının tamamıyla gerçekçi bir portresini sunmaktadır.” – Robert Storr, Art in America (Bilgi Yayınevi)

Kabuklarına çekilen insanlar

Neslihan Önderoğlu'ndan İçeri Girmez miydiniz? Yazar, bu kitabında günlük hayatın derdini, tasasını yüklenen, yaşamdan yaralar alıp kabuklarına çekilen insanları anlatıyor. Yazar, yoğun bir hüzün duygusunun sarıp sarmaladığı bu öykülerde okurun bamteline dokunuyor. (Can Yayınları)



Gözlerinin için gülüyordu

Metin Sözüçetin'den Barış Akarsu'lu Yıllar. “Sırlarım acıdan ağlar örer, kendi kayboluşlarım sende dursun isterim/ Ağladım senin için ilk defa, elimde parçalanmış bir hayat var aslında şarkısını söyledi. Lösemili çocukların gözlerinin içi gülüyor, doktor ve hemşireler ağlıyordu.” (Destek Yayınları)

Yeninin öyküsü

Ivan Sergeyeviç Turgenyev'dan Babalar ve Oğullar. Kuşaklararası çatışmanın, nihilizmin en güzel anlatımıdır Babalar ve Oğullar. Nihilist Bazarov, Rus taşrasına gittiğinde yeni ile eski, kent ile taşra, aristokrasi ile kent aydını arasındaki tüm ayrımlar, çatışmalar gün yüzüne çıkacaktır. Turgenyev'den eskiyi önüne katıp götüren yeninin öyküsü… (Doğan Kitap)

Asiler için zor bir dönem

Ryder Windham'dan Starwars İmparator. Asiler için zor bir dönem. Ölüm Yıldızı'nın yok edilmesine rağmen İmparatorluk askerleri, Asileri gizli üstlerinden galaksinin diğer ucuna sürdüler. İmparatorluğun dehşet saçan yıldız filosundan kaçan Luke Skywalker önderliğindeki bir grup özgürlük savaşçısı gözlerden uzaktaki Hoth gezegeninde yeni, gizli bir üs kurdu. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Çocuklarla felsefe çalışması

Zeynep Direk'ten Çocuk ve Allah. Bu kitap on üç yaş ve üstü çocuklara yönelik özgün bir çocuklarla felsefe çalışmasıdır. Çocuklarla felsefenin amacı, çocukların eleştirel düşünmelerine ve yaşadıkları dünyayı sorgulamalarına yardımcı olmaktır. Kitabın konusu ülkemizde de çok gündemde olan din ile ahlâk arasındaki ilişkidir. (Epos Yayınları)



İstanbul'un masalı

Mario Levi'den İstanbul Bir Masaldı. Göçlerin izinde kendini aramanın, yitirmenin, yeniden doğurmanın masalı… Yüz yıllık bir masal. Yüz yıllık bir serüven. Bütün göçlerin en acıklısına, ruh göçlerine dokunuyor… O unutulmaz İstanbul masalı, şimdi yeniden, bir daha, bir daha, bir daha başlıyor… (Everest Yayınları)

Küçük kız aranıyor

Jon Mcgregor'dan Gölet 13. İngiltere'de huzur dolu küçük bir köy. İnsanlar işinde gücünde. Noel tatili için ailesiyle birlikte köye gelen on üç yaşındaki Rebecca'nın aniden ortadan kaybolmasıyla her şey değişiyor, köyde yaşam bir süre sekteye uğruyor. Kurtarma ekipleri, polis ve köy halkı her yerde küçük kızı arıyor. (Hep Kitap)



Ne zaman dış borç aldık

Metin Aydoğan'dan Bitmeyen Oyun-Türkiye’yi Bekleyen Tehlikeler. Yeni bir yüzyıla girerken Amerikan Başkanı neden Türkiye'nin rolüne dikkat çekti? 1965'te ortaya çıkan CIA raporunu yazan Türk ajan kimdi? Batı'nın Orta Doğu politikalarına karşı Atatürk nasıl tedbir aldı? Türkiye ilk kez ne zaman dış borç aldı? Mustafa Kemal 1919'da Kırşehirli gençlere ne söyledi? (İnkılap Kitabevi)



Farklı çocuklar

Kutub Şimşek'ten Aynı Daldaydık. Batı'daki çocukla Doğu'daki çocuk farklı birbirinden. Kentteki ve köydeki çocuklar da öyle. Doğu'nun kendine açılıp kapanan sınır topraklarındaki gençlikten çıkan hikâyelerse sadece farklı değil. Hasretleri, umutları, duvarları, bıkkınlıkları ve alışkanlıklarıyla tek başına, görünmez, yakalanamaz ve uçlarda. (Karakarga Yayınları)



En güzel şiirleri

Yannis Ritsos'tan Bir Mayıs Günü Bırakıp Gittin Beni. “Büyük sanatçıların yapıtları bize yaşamı sevdirir; kötümser ya da acılı olsa da büyük bir sanat yapıtıyla karşılaştığımızda güç kazanırız” diyen Ritsos'un en güzel şiirlerini derleyen bir başka usta şair Cevat Çapan'ın Türkçesiyle okuyacaksınız. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Mutluluğa ulaşma

Hakkı Ergök'ten Çilek Koklayan Adam. Yazar kitabında, İstanbul'un film setlerinden, Beyoğlu'nun arka sokaklarına uzanan bir “mutluluğa ulaşma” savaşını anlatıyor. Kimilerinin kolayca ulaşabildiği mutluluk, kimileri için büyük bir cesaret işidir. Ancak Ateş alışıktır bu kavgalara. (Mona Kitap)



Kara Afrika röportajları

Hıfzı Topuz'dan Büyülü Afrika. Bu kitap, yayınlanan Kara Afrika röportaj dizilerinden seçilmiş yazılarından oluşuyor. Bu yazılarda Afrika'nın kültürel yaşamı ve geleneksel değerlerinin yanı sıra sömürgecilikle savaş, sosyalizm deneyleri ve Afrika'daki diktatörlüklerin ilginç öyküleri de yer alıyor. (Remzi Kitabevi)



Öyküde Yolculuk

İbrahim Erdem'den Öyküde Yolculuk. Yazar “Yazılarımı renklendirmek ve daha anlamlı bir hale gelmesi içinde adı anılan yazarlardan birer öykü almak kaçınılmaz bir ödevdi” diyor. (Sonçağ Yayınları)



Aldatıcı hayaller

Philippe Sollers, Julia Kristeva'den Güzel Sanatların Bir Dalı Olarak Evlilik. Evlilik çoğu zaman taraflardan birinin kurban konumunda olduğu bir çatışmadır. İnsanlar birtakım hesaplarla ya da aldatıcı hayallere kapılarak evlenir; zaman, kitabına uygun bu kırılgan sözleşmeyi yıpratır, evlilik bozulur, insanlar yeniden evlenir ya da karşılıklı hayal kırıklıkları arasında çakılıp kalır. (Yapı Kredi Yayınları)

Babalara zor gelebilir

Yağmur Artukmaç ve İpek Gökozan'dan Teo’nun “Ben Nereden Geldim?” Kitabı. Çocuklara cinselliği öğretmek pek çok ebeveyn için kaygı uyandıran bir konu. Henüz yetişkinler bile cinselliği aralarında rahatça konuşamazken bunu bir de çocuklara anlatmak anne babalara zor gelebiliyor. Çocuklarınızla cinselliği konuşurken faydalanabileceğiniz bir kitap. (Bilgi Yayınevi)



Umutsuzluk ortamı

Dino Buzzati'den Tam O Anda. Kitap, yazarın yüreğini, zihnini meşgul eden meselelerle yazı aracılığıyla hesaplaşmasına dair bir yolculuk. İkinci Dünya Savaşı'nın beraberinde getirdiği umutsuzluk ortamına hiç de uzak olmayan bir dönemde kaleme alınmış bu metinlerde o ruh hali hissediliyor. (Can Yayınları)



Toplumsal bir eleştiri

Honore de Balzac'tan Goriot Baba. Kitap, dünya edebiyatının para, güç ve iktidar uğruna erdemlerinden vazgeçen insanların hikâyesini anlatan en tanınmış klasik eserlerinden biri. Kızları uğruna servetini, gücünü, onurunu bir kenara bırakan Goriot Baba; “sosyete”ye girmeyi tek amaç edinen Rastignac ve burjuva çağının Mephistopheles'i Vautrin'in kesişen yolları toplumsal bir eleştiri, dünyaya tutulan bir ayna… (Doğan Kitap)



Asilerin sonu

Ryder Windham'dan Starwars Jedi’in Dönüşü. Han Solo alçak haydut Jabba the Hutt'ın pençesine düşmüştür. İlk Ölüm Yıldızı'ndan çok daha korkunç bir uzay istasyonu inşa etmektedir. Yeni Ölüm Yıldızı tamamlandığı takdirde, galaksiye özgürlük getirmek için uğraşan asilerin de sonu gelecektir. (Doğan ve Egmont Yayıncılık)

Bir kadının portresi

Patricia Bosworth'dan Diane Arbus-Ötekilerin Fotoğrafçısı . Yazar bu vurucu eserde hem depresyonu hem de içinde yaşadığı toplumla mücadele eden, buna rağmen za¬manımızın en güçlü ve hiç şüphesiz en özgün fotoğraflarını çeken bir kadının benzersiz portresini çiziyor. (Everest Yayınları)

Cevapsız sorular

Angela Sommer-Bodenburg'tan Küçük Vampir-Beklenmedik Gelişme. Vampirlerle ilgili öyküleri elinden düşürmeyen Anton ile karanlıktan korkan sevimli vampir Rüdiger'in sıra dışı dostluğu… Küçük Vampir'in kız kardeşi Anna, Anton'u kıskanmaya başlar. Aklında bazı cevapsız sorular vardır. Bu yetmiyormuş gibi Dorothee Teyze'nin gönül işleriyle de uğraşmak zorunda kalır. Dizide 20 kitap bulunuyor. (Hep Kitap)



100. doğum günü

Sylvain Chomet'ten Leon. Leon olarak bilinen Leonce Houx-Wardiougue, büyük bir kozmetik fabrikasının kurucusudur. Oğlu Aymard, Leon'dan şirketi devralıp modern bir girişim kurmaya çalışmaktadır. Leon'un büyük torunu Geraldo-Georges ise büyük büyükbabasının yüzüncü doğum günü için düzenlenecek pazarlama kampanyasından sorumludur. (Karakarga Yayınları)



Tuhaf terslikler

Alberto Manguel'den Dönüş. Hayatını Roma'da sürdüren, sürdürmekten mutlu olan bir adam, yıllar önce terk etmek zorunda kaldığı ülkesine, kendisi için artık yaşamayan bir yere ait o kente geri dönüyor. Uçaktan iner inmez şehrin geri kalmışlığını ele veren çirkinlikler bir süre sonra yerini tarifsiz bir eğretiliğe, hayal ile gerçek arasındaki çizgiyi bulandıran tuhaf tersliklere bırakıyor. (Kırmızı Kedi Yayınları)



Müzikle gelen şifa

Gül Yiğit'ten Derde Deva. Müzikle gelen bir şifa kitabıdır. Nöropsikolog ve nöromüzik terapisti yazar, astımdan depresyona dek pek çok hastalığın bilinçte oluştuğunu ve bilinçle iyileşeceğini söyleyerek; okuru müzik, nefes çalışmaları, sağlıklı beslenme ve sevgiyle inşa edilecek yeni bir yaşam tarzına davet ediyor. (Mona Kitap)



Kısa öyküler

Betül Tarıman'dan Rıza Bıyık. Kitapta, kendine ve dünyaya göçebe olduğunu fısıldayan, eşyanın eski yüzünü, ansızın bastıran yağmuru, insanların telaşlı hallerini, kara bıyıklarıyla bilinen bir babanın varlığını hayatın bir yerine mühürleyip bırakan anlatıcının öykülerine kulak veriyoruz. Gündelik hayatın ayrıntılarında canlanan bir duygunun peşi sıra, insana özgü bir kısırdöngüyü kırmak isteğiyle konuşan kısa öyküler. (Yapı Kredi Yayınları)



Rehberlik edecek

Banu Çiftçi'den Hamilelik & Doğum. Yazarın, hiçbir detayı atlamadan kaleme aldığı kitap, yaşayacağınız bu eşsiz deneyiminiz boyunca bebeğinizin gelişim evrelerinden beslenmeye, düzenli egzersizlerden güzellik, bakım ve estetik uygulamalara, doktor kontrollerinden endişe yönetimine kadar çok yönlü, geniş bir alanda size rehberlik edecek. (Destek Yayınları)