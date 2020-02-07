Hakan Güngör’den sanat üzerine denemeler

'Biz Güzel Bir Aileyiz: Yeşilçam Aile Filmlerinden Sırlar, Anılar, Ayrıntılar' ve 'Parola 555K: Bir Başkaldırının Sıradışı Öyküsü' kitaplarının yazarı Hakan Güngör'ün Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü’ne değer görülen denemelerinden oluşan kitabı Sanatımı Koru Ey Tarih Kırmızı Kedi’de tarafından yayınlandı.

Hakan Güngör, Vedat Günyol Deneme Ödülü'ne değer görülen denemelerinde, başta popüler kültürün gerçek kültür ve sanatı ötelediği, gerçek sanatın korunması gerektiği, bu görevin de tarihe düştüğü noktasından hareket ediyor. Bununla birlikte daha pek çok sanatsal konu üzerinde yaşadıklarını, düşüncelerini okura aktarmayı, bu konularda bir tartışma alanı açmayı, yalın, anlaşılır ve özenli bir dille ve kendine özgü bir biçemle sunuyor.

Önce edebiyattan söze giriyor Güngör, ardından sinema, basın ve elbette genel kültür ortamına değiniyor. “Mış gibi” yapılan tüm konuları didik didik ediyor. Öyküymüş gibi muamele gören metinlerden, şiirmiş gibi kurulan dizelerden, yazarmış gibi muamele gören popüler figürlerden, aydınmış gibi yapan fenomenlerden söze girip ardında büyük boşluk bırakmış ölümsüz ustalara uzanıyor… Sanatı tarihe emanet ediyor ve bu eserleri, isimleri onun koruyacağına inanıyor. Elbette okuruna da sesleniyor. O eserleri ve isimleri tarihe yazacak olanların onlar olduğunu bilerek…



ARKA KAPAKTAN

Hakan Güngör, 2018 Yılı Vedat Günyol Genç Deneme Yazarı Ödülü ile “seçici kurul” nezdinde ödüllendirilmiş denemelerinde, Türkiye'nin son yıllarda bir taraftan yapaylaşırken diğer taraftan iyice çoraklaşan kültür ortamını ele alıyor. Sanatımı Koru Ey Tarih, asla yeri dolmayacak isimlerin açtığı boşluklardan ilerleyerek bugüne geliyor. Hem ustaları yad ediyor hem buraya nasıl geldik sorusunun cevabını veriyor. Güngör, edebiyattan sinemaya, basın dünyasından gündelik yaşama her yerde karşılaştığımız sığlaşmayı denemenin tüm tarafsızlığıyla dile getiriyor.

“Gerçek sanat, dünyayı değiştirme ve anlamlandırma yolunda verilen nitelikli ürünlerdir ve bunun hakkını, her şey bir yana, tarih verir… İşte bu inanç ve motivasyon, kitabı meydana getiren deneme ve eleştirilerin yazılmasını sağladı. ‘Sanatımı koru ey tarih' seslenişi bundandır…” Celal Ülgen