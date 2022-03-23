Hayranlarının tepkisinden sonra Oscar Ödül Töreni’ne sunucu olarak davet edildi

Rachel Zegler, sıkı hayranları sayesinde 2022 Oscar'larına sunucu olarak davet edildi. Batı Yakası'nın Hikâyesi'nde (West Side Story) başrolde yer alan oyuncu Rachel Zegler, Oscar'a davet edilmediğini paylaşmıştı. Oyuncunun hayranlarından gelen tepkilerden sonra güzel oyuncu törene sunucu olarak davet edildi.

Sozcu.com.tr

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West Side Story’nin yıldızı, Oscar’a aday gösterilen filmde başrolde yer almasına rağmen törene davet edilmediğini paylaşmıştı.

Pek çok Zegler hayranı sosyal medyada bu duruma tepki gösterdi. Hatta Akademi’nin sunucularını açıkladığı bir tweet’in altına bir kullanıcı şunları yazdı: “DJ Khaled, Shaun White oradalar, ama West Side Story’nin yıldızı değil ve onun filmi aday oluyor?”

Başka bir hayran ise Instagram’da alaycı bir şekilde şu yorumu yazdı: “Kaykaycılar, sörfçüler ve DJ’ler kadar hiçbir şey bana film yapımcılığının müthiş gücünü hatırlatmıyor.”

DENEYİMLİ OYUNCUDAN DESTEK

Zegler’in davet edilmeyişine sadece hayranlar da tepki göstermedi. Oyuncunun rol aldığı uyarlamanın 1961 yapımında Riff rolünde seyirci karşısına çıkan Russ Tamlyn de Zegler’e destek oldu.

87 yaşındaki Tamblyn, “@TheAcademy Oy kullanan bir üye ve orijinal Riff olarak şunu söylememe izin verin: Rachel’a Oscar’da bir koltuk bulmak sizin göreviniz. Temsil önemlidir dediklerinde, bunun anlamı budur. Lütfen onun için doğru olanı yapın.”

Tepkilerden sonra Zegler, 27 Mart Pazar günü gerçekleşecek Oscar Ödül Töreni’ne sunucu olarak davet edildi. 20 yaşındaki Zegler, Disney’in “Pamuk Prenses”in yeni bir versiyonu için Londra’da ancak törene katılmak için programını yeniden düzenlemeye çalışıyor.

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