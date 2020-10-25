Hikayesi Hollanda’da geçen dizide Eskişehir’i Amsterdam olarak gösterecekler!

Kuveyt devlet televizyonu için çekilen ve birçok ülkede gösterimi olacak dizinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Hikayesi Hollanda’da geçen dizi Eskişehir’i Amsterdam olarak gösterecek.

Son yıllarda dizi ve film sektörünün cazibe merkezlerinden biri haline gelen Eskişehir, uluslararası bir yapıma da ev sahipliği yapacak. Kuveyt devlet televizyonu için çekilen ve konusu, oyuncuları ile detayları sır gibi saklanan dizide Eskişehir Hollanda'nın başkenti Amsterdam olarak gösterilecek.

2 MİLYONDAN FAZLA GETİRİSİ OLACAK

Çekimler sırasında dizinin Eskişehir'e 2 milyon TL'den fazla ekonomik getirisi olacağını ifade eden üstlenici yapımcı Rasathane Medya yetkilileri, dizinin çekimleri şehrin çeşitli lokasyonlarında başladığını belirttiler. Yetkililer, “2020 yılı başında dizi için lokasyon seçimi yapılırken Kuveytli Active Medya yetkilisi Eskişehir'in fotoğraflarını gördüğünde dizinin Amsterdam ayağının burada çekilebileceğini belirtti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin çalışmalarından çok etkilenen yapımcı Porsuk Çayı'nın da etkisiyle Eskişehir'in Amsterdam'a benzediğini ifade etti. 10 Ekim'de başladığımız çekimlerde sağ olsunlar Büyükşehir Belediyesi de bizlere büyük kolaylıklar sağladı. O yüzden hem Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'e hem de ekibine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

ÇEKİMLER 80 GÜN SÜRECEK

2021 yılı içerisinde yayınlanması planlanan dizinin çekimleri Eskişehir'de yaklaşık 80 gün boyunca devam edecek.