Hobi olarak başladı ünü dünyaya yayıldı

Eskişehir'de inşaat mühendisi Arzu Özer, ikiz çocuklarına kumaştan oyuncaklar üretmek için hobi olarak başladığı bez bebek yapımında marka oldu. Arzu'nun Bebekleri isimli işyeri açan Arzu Özer, bebek yapım sanatı (Doll art) alanındaki çalışmalarıyla büyük beğeni topluyor. Ünü yurt dışına taşan Özer, Türkiye'de birçok ilde binin üzerinde kursiyere doll art sanatını öğretti.

Hepsi doğal malzeme

İkiz çocukları Bengisu ve Kadircan için hayatında yeni bir sayfa açan Özer, profesyonel olarak 8 yıldır bebek yapım sanatı ile uğraştığını söyledi. “17 yıl yaptığım inşaat mühendisliğini bırakmıştım. Bebeklerimiz vardı. Onlara sağlıklı oyuncaklar yapmak istedim. Daha önce dikiş bilgim bile yoktu. Oyuncak bebeklerde sadece doğal malzeme kullanıyorum. Elyaftan kumaşa, kağıt hamurlarına her türlü malzemeyi kullanıyoruz. Bebeklerin saçlarını bile koyun yününden yapıyoruz ve şampuanla yıkadıktan sonra kök boyalar ile boyuyoruz. Sağlık açısından zararlı olan bir madde kullanmıyoruz” dedi.

Şimdiye kadar binlerce bebek yapan Özer, 10 santimden 2-3 metreye kadar bebekler yapıyor. Doll art sanatının kültürümüzde hep olduğunu ifade eden Özer “Dünyada var olan bir sanat. Aslında bizim de geçmişimizde bez bebek, kültürümüzde hep vardı. Çok eski yıllarda tahtadan, bezden bebek yapımı hep vardı. Yaptığım ürün tek, ikincisi hiçbir şekilde yok” diye konuştu.

Gelecek yıl müze açıyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin Sanat Meslek Eğitim Kursları'nda eğitmenlik de yapan Özer, zaman zaman tarihi Odunpazarı bölgesindeki Arzu'nun Bebekleri isimli işyerinde de sanatı öğretmek amacıyla kurslar düzenliyor. Ayrıca şehir dışından gelen kurs taleplerini de karşılamaya çalışıyor. 2021 yılında Özer'in yapmış olduğu çalışmalar başta olmak üzere kursiyerlerin ve dünyadaki doll art sanatçılarının yapmış olduğu çalışmaların yer aldığı bir müze de açılacak. Müze tarihi Odunpazarı bölgesinde yer alacak.

Kişi bebekleri ilgi görüyor

Doll art sanatçısı Arzu Özer kişi bebekleri dedikleri, insanların verdikleri resimlere benzer bebek taleplerinin de çok fazla olduğunu belirterek şunları söyledi: Kişi bebekleri için vatandaşlar bebeği yapılacak kişinin fotoğrafını gönderiyorlar, kişi bebeği diyoruz biz buna. O fotoğraftaki kişiyi elyafla çalışarak, benzetmeye çalışarak yapıyoruz ve kişiye gönderiyoruz. Kişiye özel olduğu için kişi bebeklerini çok fazla paylaşmıyoruz. Kimisi eşinin, sevgilisinin kişi bebeğini; kimisi annesinin, babasının veya çocuklarının kişi bebeğini yaptırıyor.