İBB Şehir Tiyatrosu’nda oynanacak oyuna yasak

İBB Şehir Tiyatroları’nın Gaziosmanpaşa sahnesinde bugün özel bir tiyatro tarafından Kürtçe olarak sahnelenecek olan ünlü İtalyan oyun yazarı Dario Fo’ya ait oyun “kamu düzenini bozabileceği” gerekçesi ile yasaklandı.

İBB Şehir Tiyatroları, destek için 50 özel tiyatroya ekim ayı içerisinde sahnelerinde yer verme kararı almıştı. Bu organizasyon kapsamında “Teatra Jiyana Nü” isimli özel tiyatro oyuncuları tarafından 13 Ekim Salı günü saat 20.30'da İBB Şehir Tiyatroları Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde “Beru: Klakson, borizan, birt” isimli oyun sahnelenecekti. Ancak gösterime saatler kala oyun kaymakamlık tarafından yasaklandı.

“SÜRESİZ YASAKLANSIN”

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı'na gönderilen yazıda, yapılmak istenen tiyatro etkinliğinin genel kamu düzenini bozabileceğinin değerlendirildiği belirtilerek “İlçemiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Teatra Jiyana Nü isimli özel tiyatro grubu tarafından ‘Berü: Klakson, borizan, birt' isimli tiyatro oyununun Gaziosmanpaşa ilçemiz sınırları içerisinde tüm açık/kapalı alanlarda yapılmasının süresiz olarak yasaklanması hususunu tensiplerinize arz ederim” denildi.

2017'DEN BERİ SAHNELENİYOR

İtalyan yazar Dario Fo'nun “Yüzsüz: Klakson, Borazanlar ve Bırtlar” oyunu Teatra Jiyana Nû tarafından Kürtçeye “Berü: Klakson Borizan ü Birt” olarak çevrilerek 2017 yılından beri sahneleniyordu.