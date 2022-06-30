Instagram’da açıkladı: Cameron Diaz setlere dönüyor

Hollywood yıldızı Cameron Diaz, 8 yıllık aranın ardından setlere geri döneceğini açıkladı.

Sozcu.com.tr

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ABD'li ünlü oyuncu Cameron Diaz, 8 yıllık aranın ardından yeni bir film için anlaştı. 2018'de emekliliğini resmen açıklayan 49 yaşındaki oyuncu, Netflix'in yeni filmi Back in Action'da Jamie Foxx'la beraber rol alacak.

İkili, son olarak Cameron Diaz'ın da son filmi olan 2014 yapımı Annie filminde kamera karşısına geçmişti. Son yıllarda organik şarap şirketinin işlerini yürüten bir çocuk annesi Diaz, geçen yıl verdiği bir röportajda artık günde 16 saat sette kalmak istemediğini söylemiş ama “Asla asla demeyin” diyerek açık kapı bırakmıştı.

Diaz, Instagram hesabında paylaştığı mesajda “Jamie Foxx, sadece sen beni yeniden harekete geçirebilirdin” ifadelerini kullandı. Foxx da Diaz'ın “Çok heyecanlıyım, bunu nasıl yapacağım bilmiyorum” dediği bir sohbetlerini Twitter'da paylaştı.

Filmin çekimlerinin bu yıl içinde başlaması bekleniyor.

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