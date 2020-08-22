İşsiz sanat tarihçisi artık fenomen oldu

Celil Sadık (29) yakın zamana kadar işsiz bir sanat tarihçisiydi… Sosyal medyada bir hesap açtı, kısa sürede fenomen oldu. Şu an hem mesleğini yapıyor hem para kazanıyor hem de kazancı ile hayır kurumlarına destek oluyor. Kendi üslubuyla sanatın tarihini anlaşılır ve keyifli bir dille anlatan Sadık, sanat tarihi macerasını SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı…

– En büyük hayallerimden beri tarihçi olmaktı. Pamukkale Üniversitesi Sanat Tarihi'nden mezun oldum. Bölüm başkanımız ilk dersimizde “Geleceğin işsizleri hoşgeldiniz” demişti. Hakikaten mezun olunca işsiz kaldım.

– Mezun olduktan sonraki işsizlik dönemimde “sanatıntarihi” adlı hesabı oluşturdum, 2016 yılıydı. “Amacım sanat tarihini tanıtmak ve sevdirmek” diye de bilgi notu paylaştım sayfamda. Kısa kısa başka işlerde çalıştım ama mesleğimi yapabileceğim bir iş bulamadım. Bu arada mesleğimi sevdiğimden yazmayı da hiç bırakmadım. Yazılarıma insanlar ilgi gösterdi. 4 yılda büyük bir kitleye ulaştı. Sonra kitabım çıktı. Seminerler vermeye başladım. Her şey kendiliğinden gelişti.

– Normalde 2 türlü seminerimiz var. Biri tabi benim geçimimi sağladığım seminerler. Bunları haftada 2 kez yapıyoruz. Bir de haftada 3 kez bazı kurum ve kuruluşlarla çalışarak onlara da bir gelir sağlamak amacıyla seminer yapıyoruz. Ücretin bize değil doğrudan hayır kurumuna ödenmesini istiyoruz. Yaptıkları bağışın faturası seminere giriş ücreti olmuş oluyor. En düşük bağış miktarı 20 TL. Dilerseniz daha yüksek bağışlarda da bulunabilirsiniz o kısım size kalmış.