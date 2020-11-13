İstanbul sokakları sergi alanı oldu

5. İstanbul Tasarım Bienali ile Moda Sahil Parkı’dan Beşiktaş İskelesi’ne kadar şehrin birçok farklı noktası çarpıcı eserlere ev sahipliği yapıyor…

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlenen, 5. İstanbul Tasarım Bienali, sergiler, açık hava yerleştirmeleri, dijital atölye-sohbetler, film gösterimleri ve çocuk atölyeleriyle devam ediyor.

Küratörlüğünü Mariana Pestana'nın, Sumitra Upham ve Billie Muraben ile birlikte yürüttüğü ve ‘Empatiye Dönüş: birden fazlası için tasarım' başlığını taşıyan bienal, tasarıma empati odaklı yeni bir rol biçen fikirleri ve projeleri bir araya getiriyor.

Hassas, dikkatli, kimi zaman da iyileştirici yaklaşımlar benimseyen tasarımcılar, insanları birbiriyle, aynı zamanda da etrafındaki dünyayla, diğer türlerle, mikroorganizmalarla, toprakla, suyla, hatta evrenle buluşturmayı hedefliyor.

SOSYAL MESAFEYE ÇÖZÜM

Tasarım Bienali bu sene Pera Müzesi ve ARK Kültür'de yer alan sergiler dışında İstanbul sokaklarına yayılıyor. Soft Baroque'un bizi makinelerin tasarım yaptığı bir dünyayı hayal etmeye davet eden oturma alanlarından oluşan ‘Nokta Bulutu' adlı eseri ve Soraia Gomes Teixeira'nın ‘Kamusal Terapi Araçları' adlı sosyal mesafeye çözüm bulan aygıtları Beşiktaş İskelesi'nde görülebiliyor.

Bits to Atoms ve BeirutMakers'ın 2019 yılında Lübnan'da gerçekleşen halk hareketlerinden esinlenerek tasarladığı ‘Devrimin Sobası' Karaköy İskelesi'nde; Moda'dan ve semtin tarihinden ilham alan, Eli Bensusan'ın imzasını taşıyan ‘Körlerin Güneş Saati' Moda Sahil Parkı'nda ve SKREI ile Francisca Sottomayor; Sofia Magalhaes'in tasarladığı filizlendirme dolabı ‘Çimlendirici' Fenerbahçe Parkı Topluluk Bahçesi'nde ziyaret edilebiliyor.

Çimlendirici 15 Kasım'a kadar her cumartesi 11.00-17.00 saatleri arasında gezilebilecek. Dansbana'nın herkesi dans etmeye davet eden pisti Dansbana! Kalamış ise kasım ayının ikinci haftası itibarıyla Kalamış Parkı'nda olacak.

Sergi mekanlarındaki projeler 15 Kasım'a kadar ziyaretçilerini beklerken; şehirdeki müdahaleler, araştırma projeleri ve video serileri ise 30 Nisan'a kadar devam edecek. Projelerle ilgili detaylı bilgiye 5. İstanbul Tasarım Bienali'nin web sitesinden ulaşılabilir.