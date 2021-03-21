İyi Niyet Elçisi Sihirli Flüt’ten anneye ağıt!

Şefika Kutluer'in kendine has ve duygu yüklü flüt tonu, iyileştirici gücü, dünya çapında “Sihirli Flüt” olarak ün yapmasını sağladı. UNICEF iyi niyet elçisi olarak dünya çocukları için projelere imza atan Kutluer'in, İngiliz Kraliyet Filarmoni Orkestrası eşliğinde kaydettiği “Dünya Ninnileri” CD'si ile bir çok bebek büyüdü.

Flüt sanatçısı Şefika Hanım, “Doğduğum kent, Atatürk'ün Ankara'sına, Atatürk değerlerine borcumu bildiğim için, başkentimizin sanat merkezine dönüşmesine katkı amacıyla 11 yıl önce festival düzenlemeye karar verdim” diyor. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali, geçen yıl “En iyi Festival” kategorisinde birinci seçildi.

AŞIK VEYSEL DE VAR

İsviçre'deki Gallo International firması tarafından dağıtılan “Şefika Kutluer Plays Solo” CD'si dünya ile birlikte Türkiye'deki müzik marketlerde de yerini aldı. CD'de annesi için yaptığı beste de var.

Kutluer “Bu beste, anneme derinden sevgiyle bağlı ve hayran birisi olarak, beni yaratan canım annemi, sevgi ve şifa kaynağımı, sırdaşımı, en iyi arkadaşımı, akıl hocamı, yol göstericimi kaybettiğimde duyduğum acı ve isyan içindeyken ve onunla yeniden kavuşma hayali içindeyken oluştu” diyor. CD'de Aşık Veysel'in “Uzun İnce bir Yoldayım” adlı eseri de Kutluer'in özel yorumu ile yerini aldı.