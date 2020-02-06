Kafdağı’nın Ardında sergisi açıldı

Murathan Murgan'ın “Onun eserlerinin hem bir başlarına tarihleri var hem de topluca okunmalarından bir tarih ortaya çıkıyor. Bulunmuş tabletler gibiler” sözleriyle anlattığı ressam Fevzi Karakoç'un kişisel sergisi, Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde açıldı. Sanat eleştirmeni ve yazar İbrahim Karaoğlu'nun küratörlüğünde düzenlenen serginin açılışına Başkan Uysal ve eşi Ümran Uysal'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.



Açılış öncesi Karakoç, düzenlenen söyleşiyle Antalyalı sanatseverlerle bir araya geldi. 29 Şubat'a kadar ücretsiz gezilebilecek serginin açılışında ise Başkan Uysal, Karakoç'u, ‘Kafdağı'nın Ardında’ sergisiyle Antalya'da, Muratpaşa'da ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve onur duyduğunu söyledi. Karakoç'un atlar üzerine çalışmalarını son derece etkili olduğunu belirtti.