Kanun Hükmü belgeseli Altın Portakal’a geri alındı

Altın Portakal Film Festivali'nden çıkarılan 'Kanun Hükmü' belgeseli tepkiler sonucu yarışmaya geri alındı.

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Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) kamu görevinden çıkarılan doktor Yasemin Demirci ve öğretmen Engin Karataş’ın mücadelesini anlatan ‘Kanun Hükmü’ adlı belgesel, “filmdeki bir kişi hakkında yargı sürecinin devam ettiği” gerekçesiyle 60. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Belgesel Yarışma seçkisinden çıkarılmıştı.

Yönetmen Nejla Demirci belgesel hakkında verilen kararı “sansür” olarak nitelemişti.

Festivaldeki 20 jüri üyesi de belgesel seçkiye geri alınmazsa görevden çekileceğini açıklamıştı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması’nda yer alan 27 filmin yönetmen ve yapımcısı da filmlerini festivalden çekme kararı aldıklarını duyurmuştu.

Karara sosyal medyadan da yoğun tepki gösterilmişti.

GERİ ADIM ATILDI

Altın Portakal Film Festivali’yse baskılara dayanamadı ve geri adım attı.

Festivalin X hesabından yapılan açıklamada ‘Kanun Hükmü’ belgeselinin yarışma seçkisine geri alınmasına karar verildiğini duyuruldu. “Filmdeki kişinin hakkında yargı sürecinin devam etmediğinin” belgelenmesi gerekçe olarak gösterildi.



“KAZANDIK” PAYLAŞIMI

Bu duyurunun ardından Nejla Demirci “Kazandık! Sinemamız, halkımız, Antalya, @AntalyaFF

emekçileri el ele verdik ve demokrasi mücadelemizi kazandık” dedi.

MUHİTTİN BÖCEK: BİZ SADECE EV SAHİBİYİZ

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’ten de açıklama geldi. Böcek, X hesabından yaptığı açıklamada belediye olarak festivale sadece ev sahipliği yaptıklarını, festivalin içeriğine karışmadıklarını söyledi.

Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Antalya Altın Portakal Film Festivali tarihin en zorlu dönemlerinde var olmuş ve filmlerin sınırları aşan tüm duygularına ev sahipliği yapmıştır. İnsanlığın tarih boyunca yanında ve karşısında olduğu ne varsa, sanatla dile getirilmiş olmasına özgürlük olarak bakmıştır.”

“Antalya Büyükşehir Belediyesi geçen4 yıl boyunca, seçici kurulların oluşmasına, jürilerin belirlenmesine, filmlerin içeriğine ve filmlerin kazanıp kazanmaması konusuna hiçbir şekilde dâhil olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır.”

“Daha önceki yönetim tarafından festival kapsamından çıkarılan ulusal yarışma kategorisi, büyük emeklerle ve festivali özüne döndürme inancıyla bizim dönemimizde yeniden festival kapsamına alınmıştır. Bu karar bizim sansüre karşı olan duruşumuzun en net göstergesidir. Son 4 yıldır olduğu gibi, Antalya Büyükşehir Belediyesi filmlerin ve kurulan hayallerin büyümesi için festival süresi boyunca sadece ve sadece ev sahipliği görevini üstlenmektedir. Bu ev sahipliği uluslararası bir festival olan Altın Portakal Film Festivali’nin bağımsızlığı ve özgür yapısı için kritik bir öneme sahiptir.”

“Ulusal ve uluslararası faaliyetlerimizle sinemaseverlere verdiğimiz sözü tutarak, çalıştığımız her alanda olduğu gibi sinema emekçilerinin gayretlerine daima destek olacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında festivalimizin 60. yılını kutlarken Antalya Altın Portakal Film Festivali’ni daha da ileriye götürmek için aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”

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