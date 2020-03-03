Karaoğlan’ın çizeri Suat Yalaz ve Kara Murat’ın çizeri Abdullah Turhan hayatını kaybetti

İlk kez 1 Nisan 1963’te yayımlanmaya başlayan ve Türk çizgi roman tarihinin en uzun soluklu çalışmalarından biri olan “Karaoğlan”ın yazarı, senarist, yönetmen ve çizer Suat Yalaz hayatını kaybetti. Usta çizerin yeğeni Cüneyt Yalaz’dan alınan bilgiye göre, beyaz perdeye de defalarca aktarılan ünlü çizgi romanın yaratıcısı Suat Yalaz, kalp rahatsızlığı dolayısıyla 88 yaşında yaşama veda etti.

Yalaz’ın cenazesi 4 Mart’ta Zincirlikuyu Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

Suat Yalaz, 1932 yılında, Kırşehir’in Çiçekdağ ilçesinde dünyaya geldi. Devlet memuru olan ailesinin işi nedeniyle çocukluğu boyunca farklı şehirlerde yaşayan ve eğitim gören Yalaz’ın ilk karikatürü, henüz 16 yaşındayken Erciyes Postası gazetesinde yayınlandı.

Karaoğlan ile tüm Türkiye’nin unutamadığı bir karakteri ortaya çıkaran usta çizer, sinemaya da aktarılmış olan “Son Osmanlı: Yandım Ali”ye de imza attı.

Yalaz, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nü başarıyla tamamlarken, Bedri Koraman ve Çetin Özkırım gibi önemli çizerlerle tanışarak, yeteneğiyle dönemin önemli ustalarını etkilemeyi başardı.

PTT Genel Müdürlüğü 2006 yılında Karaoğlan adına 4 dizilik pul koleksiyonu çıkardı. Böylelikle Suat Yalaz cumhuriyet tarihinde büyük sanatçı Cemal Nadir Güler’in Amcabey’i, Turhan Selçuk’un Abdülcanbaz’ından sonra oluşturduğu çizgi kahramanı pul üstüne taşınarak devlet tarafından onurlandırılan üçüncü çizgi roman sanatçısı unvanını aldı.

Suat Yalaz’ın yönetmen veya yapımcılığını yaptığı, senaryosuna imza attığı filmlerden birkaçı şöyle:

“Son Osmanlı Yandım Ali”, “Altay’dan Gelen Yiğit / Karaoğlan”, “Camoka’nın İntikamı”, “Baybora’nın Oğlu”, “Bizanslı Zorba”, “Karaoğlan Yeşil Ejder”, “Şeytan Kafesi”, “Camoka’nın Dönüşü”, “Karaoğlan Şeyh’ın Kızı”, “Cengiz Han’in Hazineleri”, “Altay’dan Gelen Yiğit / Karaoğlan”, “Şeytan Kafesi”, “Karaoğlan’ın Kardeşi Sargan”

Dergi haline gelmeden önce de ilk kez 3 Ocak 1962’de Akşam Gazetesi’nde tefrika edilen Karaoğlan, Suat Yalaz’ın yazıp çizdiği haftalık tarihi çizgi roman dergisi olarak 1963’te yayımlandı. Farklı dönemlerde değişik yayınevleri tarafından yeniden yayımlanan dergi, en son 2000’li yıllarda bir kez daha okuyucuyla buluşmuştu.

KARA MURAT’IN ÇİZERİ TURHAN DA AYNI GÜN VEFAT ETTİ

Muğla'nın Datça ilçesinde yaşamını sürdüren iki çocuk ve iki torun sahibi olan Abdullah Turhan, rahatsızlığı nedeniyle bir süre önce Marmaris Devlet Hastanesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altında tutuldu. Turhan, doktorların çabalarına rağmen bugün saat 12.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Trabzon'un Akçaabat ilçesinde 1 Ocak 1933’te dünyaya gelen Turhan, 1954 yılında Yeni Sabah Gazetesi ile başladığı resim ve çizgi roman çalışmalarına, 1957 yılında ‘Şen Çocuk' dergisiyle devam etti. 1957’de Sefa Kılıçoğlu'nun, Pazar dergisinin kadrosuna katılan Turhan, daha sonraki yıllarda birçok gazete ve dergide çizgi roman çizdi.

Kara Murat ve Karaoğlanın yaratıcıları aynı gün hayatını kaybetti

Abdullah Turhan'ın, Türk çizgi roman sanatındaki en önemli çalışması ‘Kara Murat' oldu. Rahmi Turan'ın (Rahmi Muratoğlu imzasıyla) kaleme aldığı Türk çizgi roman kahramanı ‘Fatih'in Fedaisi Kara Murat'ı ilk kez 1971 yılında Günaydın Gazetesinde çizmeye başladı. 1974'ten itibaren bağımsız dergi olarak 946 sayı yayınlanan Kara Murat, daha sonraki yıllarda Türk Sinemasının büyük ustalarından Cüneyt Arkın tarafından beyaz perdede canlandırıldı.

Abdullah Turhan, ‘Kara Batur' ve ‘Alptekin' gibi tarihi çizgi roman kahramanlarının yanı sıra, hikâyeleri ve çizimleri tamamen kendisine ait olan, Osmanlı dönemine ait uzun kılıçlı kahraman Tolga'ya da hayat verdi.

Çizgi roman sanatının büyük ustası Abdullah Turhan, 3 Mart Salı günü Datça'nın Mesudiye Mahallesi Avlana Camiinde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonra, Damarası Mezarlığında toprağa verilecek. (DHA-İHA)