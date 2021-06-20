Kendi oyuncusunu kendi yetiştiren belediye tiyatrosu

15 yıl önce kurulan Eskişehir Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, çalışmalarını ‘kumpanya' geleneğiyle sürdürüyor. 11 yetişkin, 6 çocuk oyunu ile haftanın 5 günü ve hiç perde kapatmadan yoluna devam eden tiyatro, salgında çalışmalarına ara verdi.

Oyunlar sosyal medyaya taşındı. Genel Sanat Yönetmeni Elçin Elmalıoğlu Karaahmet, “Sınav açabilirsiniz, oyuncu alabilirsiniz, profesyonel oyuncular da alabilirsiniz. Odunpazarı Tiyatrosu'nun en kıymetli yeri burada başlıyor, kendi oyuncusunu yetiştiriyor. Özel yetenek sınavı ile alıyor, 2 yıl profesyonel bir eğitim veriyor ve sonrasında kendi oyuncusunu yetiştirmiş oluyor. Tıpkı bir kumpanya gibi…” dedi.

“BİZİMLE SAHNEYE ÇIKAN BİR BELEDİYE BAŞKANIMIZ VAR”

2014'te CHP'li Kazım Kurt'un, Belediye Başkanı olmasıyla birlikte Odunpazarı Belediyesi'nde Tiyatro Müdürlüğü kuruldu. Böylece haftada sahnelenen oyun sayısı arttı.

Gençliğinde tiyatro ile ilgilenen Kurt'un desteğini çok önemli bulduklarını kaydeden Genel Sanat Yönetmeni Elçin Elmalıoğlu Karaahmet, şunları kaydetti: “Bizimle sahneye çıkan belediye başkanımız var. Çok özel yeri vardır; ‘Tutuklu Şiirler'in. Hep komedi yapmışız, başka bir şey söylüyoruz orada düşünceleri yüzünden hapsedilmiş şairlerin performans gösterisi. Cesaret gerektiriyor… Başkan ise hemen projeyi onaylıyor. Üstelik oyunda yer alıp provaya katılıyor. Bu müthiş bir şans.”