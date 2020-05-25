‘kitap-lık’ dergisi online olarak yayında

Bir süre önce Sanat Dünyamız dergisini online yayına açan Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, şimdi de kitap-lık dergisinin Mayıs – Haziran sayısını online erişime açtı.

Yapı Kredi Yayınları, kitap-lık dergisinin Mayıs – Haziran sayısının tamamını erişime açtı. Eleştiriler, incelemeler, şiirler, öyküler ve yazılarıyla 27 yıldır iyi edebiyatın adresi olan kitap-lık dergisi ilk kez çevrimiçi olarak okurla buluşuyor.

kitap-lık’ın 209. sayısı Doğan Yarıcı ve İnan Çetin'le yeni romanları Hodan ve Vadi üstüne yapılan bir söyleşiyle açılıyor.

Mehmet Rifat'ın Proust yapıtlarında Baudelaire şiirinin sesini araştıran yazısı, Oğuz Demiralp'in şarkın aykırı şarkısı Furuğ'un Türkçe çevirilerini inceleyen yazısı, Robert Schild'in Stefan Zweig'ın veda mektubunun öyküsünü anlatan yazısı, Gültekin Emre'nin Sète şiir festivali günlüğü ve Fahri Erdinç'in Nâzım Hikmet'in evi üstüne yazdığı – ilk kez gün ışığına çıkan – uzun şiiri bu sayının öne çıkan başlıkları.

Derginin bu sayısında ayrıca Haydar Ergülen, İzzet Göldeli, Ömer Erdem, Asuman Susam, Okan Alay, Alper Beşe, Ali Volkan Erdemir, Hakan Tabakan, Ezgi Şimşek şiirleriyle; Muzaffer Kale, Zehra Tırıl, Selçuk Erez, Deniz Özbeyli, Saba Öymen, Elif Erdoğan, Dilan Dadbin öyküleriyle; Taylan Altuğ, M. Sadık Aslankara, Necmi Sönmez, Erkut Tokman, Mehmet Akif Tutumlu, Ülkü Şahna, Yusuf Çağlar yazılarıyla; Mert Tanaydın'ın çevirmen Hüseyin Can Erkin'le yaptığı söyleşi yer alıyor.