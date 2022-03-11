‘Kız çocukları okusun’ diye konser verdiler

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Bodrum'da yaşayan iş insanlarından oluşan gönüllü erkek korosu "Bir kız çocuğunun geleceği ol!" sloganıyla konser verdi. Konserin geliri Türk Eğitim Vakfı "Eğitimli kızlar, umutlu yarınlar" fonuna bağışlandı.

Nazan DOĞANER HALICI

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55 yıldır maddi olanakları sınırlı öğrencilere burs desteği veren Türkiye’nin en köklü ve öncü vakıflarından Türk Eğitim Vakfı’nın kız çocukları için açılan fonda kullanılan “Bir kız çocuğunun geleceği ol!” mesajı, 8 Mart’ta slogana dönüşerek sahneye taşındı.

Bodrum’da düzenlenen konserde Bodrum’da yaşayan müzisyen Pınar Seli Öztürk öncülüğündeki İyilik Korosu’na Bodrumlu iş insanları da katıldı.

Konserde kadınlara yazılmış en güzel şarkılar ve şiirler seslendirildi. TEV Bursiyerlerinden Utku Palta ile gazeteci ve belgesel yönetmeni Nebil Özgentürk de gönüllü erkekler korosuyla sahnedeydi.

Konserin geliri Türk Eğitim Vakfı “Eğitimli kızlar, umutlu yarınlar” fonuna bağışlandı.

“HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Konseri organize eden, Türk Eğitim Vakfı Muğla Şube Gönüllüsü, müzisyen Pınar Seli Öztürk, “8 Mart 2020’de cezaevinde anneleri ile birlikte kalmak zorunda olan çocuklar için bir anaokulu projesi gerçekleştirdik. ‘Ona Ses Ol’ konserinin geliri ile cezaevinde anneleriyle kalmak zorunda olan 0-6 yaş grubu minikler için bir anaokulu yaptık. Son olarak aşçılık bölümünde okuyan özel öğrencilerimize okullarında mutfak atölyesi yapmak için yola çıktık ve bu atölyeyi de tamamlamak üzereyiz. Şimdi yine çok önemli bir günde, özel bir organizasyona imza attık. Konserin gelirini Türk Eğitim Vakfı ‘Eğitimli kızlar, umutlu yarınlar’ fonuna bağışladık. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde destek olan ve konsere katılarak şarkılarımıza bir ağızdan eşlik eden herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.